Pensionnats autochtones : miser sur l'éducation pour faire progresser la réconciliation

Alors que débute, le 1er juin, le Mois national de l’histoire autochtone, et dans les suites de la découverte de restes d'enfants dans un ancien pensionnat autochtone, une Autochtone et son fils parlent de leur façon de faire progresser la réconciliation. La clé, disent-ils, est l’éducation auprès des jeunes, des adultes et de l'entourage.