Aucun mort de la COVID-19 au Royaume-Uni en 24 heures, une première depuis mars 2020

D'après le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, cette nouvelle a de quoi réjouir le pays entier et démontre l’efficacité des vaccins pour protéger la population .

Mais malgré cette bonne nouvelle, nous savons que nous n’avons toujours pas gagné la bataille contre le virus, alors que le nombre de cas de COVID-19 continue de grimper , a-t-il rappelé.

Mardi, 3165 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés, tandis que 2493 cas s’ajoutaient au bilan la semaine dernière. Par ailleurs, le variant indien continue d’inquiéter les autorités britanniques, qui ont suspendu le déconfinement dans la plus grande partie de l'Écosse.

Le total des morts liées à la pandémie s'établit à 127 782 au Royaume-Uni, le cinquième bilan le plus élevé au monde, selon le décompte de l'Université Johns Hopkins.

Inquiétude en Asie du Sud-Est

Pendant ce temps, une forte inquiétude prévaut dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est.

La Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam, notamment, ont assisté à une envolée du nombre des cas de COVID-19 ces dernières semaines, sur fond de lent démarrage des campagnes de vaccination.

En Malaisie, 40 % des 2800 décès liés à la pandémie sont survenus durant le mois de mai seulement. Pour endiguer la propagation, le pays a imposé mardi un confinement strict de deux semaines à ses 32 millions d'habitants.

L'Asie du Sud-Est avait jusqu'ici été moins affectée que d'autres régions du monde par les premières vagues de la pandémie. Certains pays y avaient presque échappé après avoir rapidement fermé leurs frontières et mis en place des dispositifs très sévères sur leur territoire.

Une action mondiale réclamée

Pour espérer vaincre le coronavirus, une action mondiale est nécessaire en vue d'assurer une distribution plus équitable des vaccins, ont averti mardi les chefs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

À cet égard, l' OMSOrganisation mondiale de la santé a accordé son homologation d'urgence au vaccin chinois Sinovac, qui peut ainsi intégrer le dispositif COVAX.

Mais, signe des difficultés dans ce domaine, parallèlement à la publication dans le quotidien The Washington Post de cet appel international aux dirigeants de la planète à un nouvel engagement , on apprenait que l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon avaient maintenu devant l' OMCOrganisation mondiale du commerce leurs réserves quant à une éventuelle levée des brevets des vaccins.

En désaccord, le groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a répété mardi que la suspension de ces titres de propriété aiderait les nations les plus pauvres à lutter contre le COVID-19.

Le coronavirus a fait plus de 3,55 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l' OMSOrganisation mondiale de la santé en Chine a fait état de son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis (594 568 décès) et le Brésil (462 791) sont les pays les plus meurtris.