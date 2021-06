L'Ontario débloque des fonds pour la santé mentale des jeunes

Le gouvernement provincial a annoncé mardi investir 31 millions de dollars dans la création et le renforcement de structures qui œuvrent pour l'amélioration des services pour la santé mentale consacrés aux enfants et aux jeunes.

La plus grande part de l'enveloppe ira à l'ensemble des organismes publics de santé mentale pour les enfants et les jeunes qui verra son financement augmenter de 5 %.

Par ailleurs, quatre nouveaux carrefours bien-être pour les jeunes ouvriront leurs portes à Guelph, Renfrew, Timmins et Windsor et s'ajouteront aux 10 autres déjà existants à travers l'Ontario. Les carrefours bien-être offrent un accès sans rendez-vous à des soins primaires et de répondre à leurs besoins en matière de santé mentale, de lutte contre les dépendances et de nombreux services socio-professionnels.

Nous constatons une augmentation de la demande de services, les jeunes étant aux prises avec les difficultés liées à la pandémie , a déclaré dans un communiqué de l'Ontario la directrice générale du programme Carrefours bien-être, la Dre Joanna Henderson.

Ces différents investissements doivent servir à élargir l'accès aux ressources en santé mentale, en évitant ainsi l’admission à l’hôpital , peut-on lire dans le communiqué.

La distanciation sociale prolongée et l'école et l'université en ligne ont eu des répercussions sur le bien-être des jeunes. Selon une étude de Statistique Canada menée au printemps 2020, 60 % des jeunes de 15 à 34 ans rapportaient une détérioration de leur santé mentale depuis le début de la pandémie.