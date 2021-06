Une usine de pâte à papier durable s'installera à Regina d’ici 2023

L’usine sera construite dans l’ouest de Regina et coûtera 350 millions de dollars. 250 personnes participeront aux travaux. Ensuite, la Ville estime que l’entreprise emploiera 110 personnes directement et près de 450 indirectement.

L’usine de Regina utilisera de la paille compostable pour faire de la pâte à papier sans bois. L’entreprise estime que le procédé est plus écologique et durable puisqu' il demande moins d’énergie et d’eau. Cette pâte à papier servira à fabriquer des emballages, des mouchoirs et autres produits de papier.

La mairesse de Regina, Sandra Masters, se réjouit de la nouvelle. Red Leaf est un bon exemple de la conciliation d’une opportunité d'affaires avec le développement durable.

La Ville de Regina estime que cette usine donnera une nouvelle utilité à la paille qui est considérée généralement comme un déchet. Les autorités affirment que le produit peut remplacer le polystyrène utilisé pour faire des emballages.

Le PDG de Red Leaf, Martin Pudas, soutient que le choix de Regina est logique en raison de la présence de la matière première, à savoir la paille de blé, d'infrastructures de transport et de travailleurs qualifiés.