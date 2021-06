Josée Néron promet de relancer le projet de l'amphithéâtre si elle est réélue

Présente à la première pelletée de terre du chantier de stade de soccer à Jonquière, Josée Néron a spécifié qu'elle entend recommander le dépôt d'un projet de loi privé pour que le gouvernement du Québec puisse financer ce projet récemment refusé dans le cadre d'un programme fédéral-provincial.

Pour le prochain mandat, c'est un de mes engagements, c'est de faire les démarches auprès du gouvernement pour obtenir un décret parce que le problème c'est que de passer à travers une liste de programmes, ça devient trop compliqué. On a besoin d'un décret, un seul programme voté par le gouvernement pour nous permettre d'aller de l'avant. C'est ce qu'on a vu dans les autres villes , a-t-elle assuré mercredi en conférence de presse.

Josée Néron rappelle que l'amphithéâtre ne cadrait pas dans les critères du gouvernement fédéral édictés dans le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (​PAFIRS), maintenant épuisé. Saguenay avait reçu une réponse négative en décembre dernier. Dans une lettre du ministère de l'Éducation du Québec, qui administre le programme, il avait été expliqué que le nombre de demandes dépassait l'enveloppe dévolue. L'utilisation par les Saguenéens de Chicoutimi, qui évoluent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, semblait poser problème, selon les critères qui favorisaient une utilisation plus large par le public.

Initialement présenté en août 2018, le projet de l'amphithéâtre était estimé à 80 M$. Lors d'une autre présentation en janvier 2020, le coût avait été ramené à 64,2 millions de dollars, soit 42,2 millions pour le centre multifonctionnel et 18,9 millions pour le nouveau stationnement à étages ainsi qu'une passerelle reliant la zone portuaire et le centre-ville. La rénovation du stationnement à étages de la rue du Havre a depuis été annoncée, en avril, au montant de 12,7 M$. Ceci laisserait donc environ une somme de 50 M$ pour l'aréna et la passerelle.

Aussi présente au même événement, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a dit déjà travailler au dossier. On travaille avec les gens des Saguenéens junior majeur de Chicoutimi, soit les responsables des Saguenéens, les propriétaires, et on va essayer de trouver la meilleure formule pour que ça coûte le moins cher aux citoyens , a-t-elle expliqué. Rappelons cependant que Saguenay est propriétaire du club et que celui-ci est administré par des gestionnaires.

Josée Néron et Andrée Laforest ont rappelé qu'il est essentiel de séparer le hockey des Saguenéens du patinage de vitesse présent au centre Georges-Vézina, par l'entremise du centre d'entraînement Marc Gagnon. Le centre Georges-Vézina, si on peut le rénover, bien tant mieux. Puis si on peut avoir un autre projet porteur comme ici (le stade de soccer), bien tant mieux aussi. Je vais essayer de collaborer selon la demande de la Ville , a poursuivi Mme Laforest.

Lors de l'annonce du refus de Québec et Ottawa de financer l'amphithéâtre au centre-ville, Andrée Laforest avait affirmé que le projet devait être mieux présenté. Il y a une manière de faire avancer le projet d'amphithéâtre. Moi je suis d'accord, mais on va le travailler autrement. Il y a des investisseurs qui veulent investir pour le projet de l'amphithéâtre , avait-elle alors lancé.

