AstraZeneca : il est désormais possible de recevoir tout autre vaccin comme 2e dose 

Aujourd'hui, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié des lignes directrices sur l'interchangeabilité des vaccins COVID-19 dont l'utilisation est autorisée au Canada. Cela signifie qu'il est possible que vous receviez pour votre deuxième dose un type de vaccin COVID-19 différent de celui que vous avez reçu pour votre première dose. À compter d'aujourd'hui, le plan provincial de déploiement de la vaccination intégrera ces directives afin d'assurer un déploiement sûr et rapide des vaccins auprès des résidents. Leurs recommandations sont fondées sur les preuves scientifiques actuelles des vaccins et sur l'examen d'experts peut-on lire dans le bilan quotidien de la province.

Deuxième dose pour les 65 ans et plus

À compter de mercredi, les résidents de 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour leur deuxième dose de vaccin. Les personnes qui ont obtenu leur première dose avant le 22 mars sont également admissibles.

Le gouvernement de la Saskatchewan devance de cinq jours le début de l’administration de la deuxième dose. Elle était prévue pour ce groupe d’âge le 7 juin.

À compter de lundi prochain, l'Autorité de Santé de la Saskatchewan mettra en place des cliniques pour l'administration des deuxièmes doses d'AstraZeneca à toute personne admissible, conformément aux critères provinciaux d'admissibilité en fonction de l'âge et de la date de la première dose.

Bilan quotidien

La Saskatchewan annonce 86 cas et un décès supplémentaire de la COVID-19, dans son bilan publié mardi.

Le décès est une personne dans la tranche d’âge 70-79 ans qui habitait dans la zone Centre-Est.

Parmi les nouveaux cas, 26 se trouvent à Saskatoon et 11 à Regina.

Selon les autorités sanitaires, 45 022 personnes se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 1272.

Le gouvernement fait également état de 108 hospitalisations à travers la province, avec 23 patients aux soins intensifs.

La province a administré 5304 doses de vaccin supplémentaires contre la COVID-19 pour un total de 730 952 doses.

Le virus moins présent dans les eaux usées de Saskatoon

Les données des eaux usées de Saskatoon présentées par des chercheurs de l'Université de la Saskatchewan, en partenariat avec la Ville de Saskatoon et l'autorité sanitaire de la Saskatchewan, confirment que le coronavirus est à 45 % moins présent que la semaine dernière.

Selon les spécialistes, la surveillance des eaux usées d'une ville est un moyen très efficace de suivre les taux d'infection et de prévoir l'augmentation ou la diminution des cas.