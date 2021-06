Il reste des gens à convaincre pour atteindre l'objectif de vaccination au N.-B.

Moi, je ne suis pas encore prête. Je ne te dis pas que je ne le ferais pas. Mais je dois attendre encore un petit peu. , raconte Nathalie Godin, une femme de Paquetville rencontrée devant une pharmacie.

Nathalie Godin n'est toujours pas vaccinée, mais ne ferme pas la porte à le faire. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Cette mère de famille fait partie du dernier tiers de la population néo-brunswickoise qui n'a toujours pas été vaccinée. Elle dit avoir des inquiétudes par rapport à ces nouveaux vaccins, qui selon elle, semblent avoir été développés trop rapidement.

Mais, d’un autre côté, si on veut voyager et sortir de la province, il va falloir qu’on aille le vaccin , relativise la femme, qui contrairement à plusieurs, a accepté de parler de son malaise à visage découvert.

Objectif 75 %

Pour que la province commence à ouvrir sa frontière le 7 juin, le gouvernement veut que 75 % de la population soit vaccinée. C’est donc dire que la cible de la santé publique est de vacciner un peu moins de 10 % de la population admissible d’ici une semaine.

Pour y arriver, il faudra désormais mobiliser les personnes comme Nathalie Godin croit la pharmacienne Marie-Claude Cyr. Les gens qui voulaient [se faire vacciner], dès qu’on a annoncé leur groupe d'âge, ils ont répondu à l’appel.

Sans nécessairement être des personnes anti-vaccin, une partie de la population qui reste à atteindre est un peu plus inquiète ou se sent peut-être moins concernée, observe la pharmacienne.

Pour atteindre ce 75 %, on a encore beaucoup de gens à atteindre. Une citation de :Marie-Claude Cyr, pharmacienne

Marie-Claude Cyr dit comprendre ces personnes et souhaite les rassurer. On peut leur donner l’information adéquate et apporter les gens à dire "ok oui, je vais me faire vacciner."

Marie-Claude Cyr est pharmacienne à Paquetville. Sa pharmacie vaccine entre 60 et 80 personnes par semaine. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La crainte que les vaccins aient été développés trop rapidement est une inquiétude qui revient souvent, selon elle.

La vaccination on en fait partout dans le monde, c’est une science que l'on connaît, on s’est simplement basé sur la science que l’on connaît déjà. On peut se sentir en sécurité. Il n’y a pas d’étapes qui ont sauté , assure-t-elle.

Un signe encourageant : sa pharmacie vaccine entre 60 et 80 personnes par semaine. Les doses ont toutes trouvé preneurs. De notre côté ça n’a pas ralenti, les gens sont encore de la partie.

On est capable de donner les doses qu’on reçoit par semaine, mais je pense que ça va prendre encore plus , explique-t-elle, en faisant référence aux séances de vaccination, capables de vacciner des centaines de personnes par jour.

Une question délicate

Linda Hébert vient tout juste de recevoir sa première dose du vaccin Pfizer. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Linda Hébert sort de la pharmacie. Elle vient tout juste de recevoir sa première dose de vaccin, le Pfizer. Elle ne regrette absolument pas de s’être fait piquer . J’avais hâte, c’est une protection, moi je travaille dans une usine de poisson en plus.

Elle encourage le monde à faire comme elle. Mais ça reste le choix de la personne. On ne peut pas dire à une personne : va te faire vacciner.

Mireille Pinet, vaccinée il y a deux semaines, raconte l’avoir fait surtout par devoir. Je n’étais vraiment pas excitée de me faire vacciner, mais je me dis que c’est l’effort communautaire qui va faire en sorte qu’on va passer au travers de la pandémie.

Vaccinée lundi, Annick Power a tout de même des craintes face au vaccin. Elle surveille toujours le moindre signe d’effet secondaire. Ça m’inquiète beaucoup. J’étais inquiète de prendre le vaccin avant.

Pour d'autres, cela s’est bien passé. J’ai eu un petit peu mal au bras, mais that’s it! C’est bien correct! , raconte Léa Guignard, qui encourage les gens à se faire vacciner.