Coups de feu près de l'église de Pigeon Hill : la prison pour un homme de Lamèque

Un homme de Lamèque, dans la Péninsule acadienne, devra faire cinq ans et demi de prison pour avoir tiré des coups de feu près de l’église de Pigeon Hill et avoir proféré des menaces en 2020.

Le 28 octobre 2020, des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Lamèque ont été avisés qu’un homme suspect avait été vu avec une arme à feu dans le village de Pigeon Hill.

Rémi Duguay, 41 ans, a alors été trouvé seul près de l'église. Son arme à feu a immédiatement été saisie par la police.

L’église de Pigeon Hill ainsi qu'une résidence a subi des dommages matériels. Personne n’a été blessé.

Rémi Duguay a comparu en cour provinciale à Caraquet en mars dernier, et a plaidé coupable à 11 des 13 accusations déposées contre lui.

La décision de la cour a été rendue le 21 mai, soit deux mois plus tard. En plus de sa peine de prison, on a aussi interdit au quadragénaire de posséder des armes à feu pour le reste de ses jours.