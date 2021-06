Deux nouvelles infections à la COVID-19 en Haute-Gaspésie

C’est ce que confirme le directeur régional de la santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger. Ces nouvelles personnes qui viennent de recevoir un test positif à la COVID-19 font partie des gens déjà contactés par la santé publique à la suite des enquêtes épidémiologiques. Tous les gens qu’on a comme cas actifs sont nécessairement des cas confinés , souligne le médecin.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 486 cas

Bonaventure : 417 cas

Rocher-Percé : 482 cas

La Côte-de-Gaspé : 498 cas

La Haute-Gaspésie : 106 cas (+2)

Îles-de-la-Madeleine : 39 cas Source : Direction régionale de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Selon le Dr Yv Bonnier-Viger, d’autres cas pourraient aussi surgir dans les prochains jours à la suite de l’éclosion survenue à la mi-mai dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon, même s’il n’y a aucun cas recensé dans le dernier bilan.

La santé publique fait aussi état de six nouvelles personnes rétablies. Selon les plus récents bilans, la région compte 24 porteurs actifs du virus, dont sept en Haute-Gaspésie et 17 dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon.

Lundi, le bilan faisait état d'un nouveau cas dans ce territoire.

Ce sont les deux seules MRCMunicipalité régionale de comté de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine où l’on compte toujours des cas actifs.

Au total, depuis le début de la pandémie, la région a cumulé 2008 résultats positifs à la COVID-19, 46 décès et 137 hospitalisations. Un résident de la Gaspésie est toujours à l’hôpital après avoir développé la maladie.

Une vaccination en progression

Sur le plan de la vaccination, la région continue de faire bonne figure. Jusqu’à présent, 71,6 % de la population avait été vaccinée le 30 mai comparativement à 59,9 % dans l’ensemble du Québec.

En Gaspésie, déjà 12 % des gens ont reçu une seconde dose. Ce chiffre grimpe à 26,5 % aux Îles-de-la-Madeleine ce qui est presque quatre fois plus qu’ailleurs au Québec où 6,7 % des gens ont reçu une seconde dose.

Dans la région voisine du Bas-Saint-Laurent, le virus se fait moins présent, mais reste tout aussi dangereux. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent déplore deux nouveaux décès et fait état de trois nouvelles infections au SRAS-CoV-2 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 74 cas actifs sur le territoire.

Aucun cas n’est rapporté dans les MRC de la Matanie, de la Matapédia et de la Mitis.

Au Québec, 208 nouvelles infections à la COVID-19, ainsi que 5 décès supplémentaires s'ajoutent au bilan de la pandémie. Les hospitalisations continuent de diminuer, avec un recul de huit depuis la veille.