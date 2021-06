L'OMS approuve le vaccin chinois Sinovac

Cette autorisation en urgence par l' OMSOrganisation mondiale de la santé constitue une indication sur l'efficacité et l'innocuité d'un vaccin pour les régulateurs nationaux des médicaments. Elle permet aussi au produit d'être intégré àCOVAX, le programme mondial destiné à fournir des vaccins contre la COVID-19 aux pays pauvres. Le programme connaît des problèmes d'approvisionnement en raison de l'arrêt des exportations en provenance d'Inde.

Grâce au mécanisme COVAX, les pays les plus pauvres devraient recevoir des dons de vaccins contre la COVID-19, mais les livraisons se font attendre.

Un vaccin pour tous

Dans un communiqué, le panel indépendant d'experts a indiqué qu'il recommandait l'utilisation du vaccin de Sinovac pour les personnes âgées de plus de 18 ans, avec une seconde dose à administrer deux à quatre semaines après la première.

Aucune limite d'âge n'a été fixée, les données suggérant que le vaccin est efficace pour protéger les personnes âgées. Pour parvenir à cette décision, le panel a étudié les dernières données cliniques sur la sécurité du vaccin de Sinovac, de même que les normes de production du laboratoire chinois.

Un troisième vaccin contre la COVID-19 développé en Chine, par CanSino Biologics, a été soumis à l'OMS pour validation. Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour l'examen de ce produit.

Sinovac a fait état de plus de 600 millions de doses de vaccin livrées en Chine et à l'étranger, principalement en Amérique latine, en Asie et en Afrique, des données arrêtées fin mai, et de plus de 430 millions de doses déjà administrées.