La violence des applications de rencontre révélée dans La romance est pas morte, 2Fik!

L’œuvre se déploie en ligne sur une application de rencontre développée par l’artiste et son équipe, ainsi qu’à la Place des Arts dans un spectacle d’une durée d’une heure et demie

Cette création se veut une exploration de la représentation de soi sur les applications de rencontre.

L’idée du spectacle est venue à 2Fik, artiste d'origine franco-marocaine établi à Montréal, à la suite de sa propre expérience sur une application de rencontre. Sur sa photo de profil, il s’était mis en scène comme deux jumeaux, qui recherchaient une autre paire de jumeaux pour des rencontres coquines .

Il ne cachait toutefois pas, dans son profil, qu’il s’agissait d’une blague et de photos modifiées. Son compte a été suspendu par l’application, qui disait qu’il ne respectait pas ses règles.

Cela lui a donné l’idée d’explorer artistiquement la représentation de soi sur ces applications, et aussi la violence de certaines exigences des prétendants et prétendantes au sujet du poids, de la taille et d’autres caractéristiques.

Dans ce marché spéculatif [des applications de rencontre], tu es l’acheteur, l’acheteuse et le produit en même temps , a-t-il expliqué au micro de la chroniqueuse culturelle Eugénie Lépine-Blondeau, à l’émission Tout un matin.

C’est un espace de fantasme, mais aussi un espace de rejet. On est vraiment horribles sur ces applications, et je m’inclus là-dedans, je ne prétends pas être parfait. Une citation de :2Fik, artiste multidisciplinaire

Pour cette création amorcée il y a six ans, il a passé plusieurs mois à faire de l’observation et de la recherche sur 16 applications de rencontre.

Dans La romance est pas morte, 2Fix!, il incarne 100 personnages, avec lesquels on peut discuter sur l’application en ligne, accessible à l’adresse romanceala2fik.com  (Nouvelle fenêtre) . À travers ce large éventail de personnages, il a voulu représenter le plus d’identités possible, sur le plan du genre, de l’appartenance ethnique ou linguistique, de l’âge, etc.

Durant les représentations, données à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal, le créateur clavardera simultanément avec des spectateurs et spectatrices, qui doivent être au maximum une vingtaine, distanciation physique oblige. Ces discussions seront visibles sur des écrans dans la salle, où des photos des 100 personnages de 2Fik auront été apposées.

[100 personnages], c’est quand même beaucoup. Beaucoup de réflexion, de mise en scène, beaucoup de barbes, de perruques, de talons et de costumes. Je dois avouer que mon appartement ressemble un peu à un magasin , a affirmé en rigolant 2Fik.

L’artiste rencontrera également sur scène des membres du public qui auront pris rendez-vous avec l’un ou l’autre de ces avatars. Si ces personnes ne se présentent pas, le public pourra constater la déception et le rejet vécu par le personnage incarné par 2Fik.

Le spectacle sera présenté du 2 au 9 juin à la Place des Arts  (Nouvelle fenêtre) , et plusieurs représentations par jour sont offertes.