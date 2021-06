Les 4 dernières MRC de Chaudière-Appalaches passeront à l'orange le 7 juin

À partir du 7 juin, il ne restera plus de zone rouge au Québec. En Chaudière-Appalaches, les MRC de L’Islet, Montmagny, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan pourront donc profiter des assouplissements en vigueur partout ailleurs dans la grande région de Québec.

Le passage en zone orange permettra principalement la réouverture des salles à manger des restaurants et le retour en classe à temps plein des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Les quatre MRCMunicipalité régionale de comté de Chaudière-Appalaches auront donc passé une semaine de plus en zone rouge que le reste de Chaudière-Appalaches.

La Beauce fait d’ailleurs encore partie des régions où la COVID-19 circule le plus au Québec, avec 113 cas actifs par 100 000 habitants. Au cœur de la troisième vague, on en comptait plus de 600.

Bilan quotidien

Les bilans quotidiens des derniers jours sont encourageants dans l’ensemble du Québec. À peine 9 cas ont été recensés dans les dernières 24 h au Québec et on en dénombre 28 en Chaudière-Appalaches.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans l’ensemble du Québec, le bilan publié mardi matin recense 208 nouvelles infections.