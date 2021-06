Une copieuse proposition estivale à la salle Albert-Rousseau

En tout, 25 spectacles prendront l’affiche de la salle fidéenne au cours de la belle saison, et ce, dans le respect des consignes sanitaires.

La réponse du public est excellente. Les gens sont heureux de remettre les pieds en salle et l’ambiance est au rendez-vous, malgré la jauge réduite à environ 250 places , a indiqué la directrice de la programmation à la salle Albert-Rousseau, Julie Corriveau.

Michel Barrette présentera L'humour de ma vie — Ultime tournée. (archives) Photo : Trio orange

C'est ainsi que la nouvelle proposition de la salle Albert-Rousseau s'amorcera avec L'humour de ma vie — Ultime tournée de Michel Barrette, qui tiendra l’affiche du 1er au 9 juin, ainsi que du 26 au 29 août.

Deux humoristes, Jean-François Mercier (4 au 6 juin) et Philippe Bond (7, 8, 15 et 16 juin) prendront ensuite le relais début juin, avant de céder la place à On va tous mourir. Mise en scène par Serge Denoncourt, cette comédie à sketches mettra en vedette Laurent Paquin et Simon Boudreault, les 11 et 12 juin.

Le comédien et humoriste Laurent Paquin tiendra l'affiche de « On va tous mourir ». Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

L’humour continuera d’être à l’honneur dans les jours suivants avec Guy Nantel, pour un soir seulement le 14 juin, et Mathieu Dufour, les 18 et 19 juin.

Production phare de la programmation, un spectacle exclusif de Jean-Marc Parent prendra l’affiche les 22 et 23 juin, puis les 20 et 21 juillet.

Plusieurs autres humoristes s’arrêteront aussi à la salle Albert-Rousseau au cours de l’été, dont Pierre-Yves Roy-Desmarais (25 juin et 8 au 10 juillet), Laurent Paquin (26 et 27 juin), Rachid Badouri (2 et 3 juillet), Phil Roy (28 et 31 juillet), Yannick De Martino (14 au 17 juillet, 9 et 10 août), Mike Ward (3 au 7 août), Maxim Martin (11 et 12 août) et, pour un second tour, Laurent Paquin (13 août), cette fois avec son nouveau spectacle portant sur la COVID-19.

L'humoriste Rachid Badouri.

Offre musicale

Les amateurs de musique ne seront pas en reste grâce à une offre des plus variée. Brigitte Boisjoli et son spectacle Woman (11 juillet), Paul Daraîche (18 juillet), Christian Marc Gendron et Manon Séguin (23 et 24 juillet), Geneviève Jodoin (25 juillet) et Kaïn (1er août) se succéderont également sur scène.

En fin de parcours, du 18 au 21 août, le théâtre reprendra ses droits sur la salle Albert-Rousseau avec Des cailloux plein les poches, une pièce de Marie Jones, mise en scène par Normand Chouinard et interprétée Jean-Michel Anctil et André Robitaille.

Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen proposent «Pour une histoire d'un soir». Photo : Alexandre Deslauriers

La programmation estivale se terminera avec deux spectacles musicaux rétrospective, soit Pour une histoire d'un soir, avec Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen, les 23 et 24 août, puis L'histoire de mes chansons, un hommage à Renée Martel, qui mettra plusieurs artistes en vedette, le 25 août.

Les billets pour ces spectacles seront mis en vente auprès du grand public à partir de vendredi, 9 h. Pour plus d'informations, visiter le site Internet sallealbertrousseau.com  (Nouvelle fenêtre) .