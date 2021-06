Centenaire du massacre de Tulsa : Biden veut sortir la tragédie de la noirceur

Le symbole est significatif : comme Joe Biden l'a lui-même souligné, il a fallu attendre un siècle après les événements pour qu'un président se rende dans ce quartier historique pour commémorer une page sombre du passé des États-Unis, quasi évacuée des livres d'histoire.

Meurtres, commerces pillés, maisons vandalisées, édifices brûlés, bombes larguées du haut d'avions privés : entre le 31 mai et le 1er juin 1921, le quartier de Greenwood, qui était surnommé le Wall Street noir , a été la cible d'un des pires épisodes de violence raciale de l’histoire américaine, sans même qu'une seule personne ne fasse l'objet d'accusations.

Mes compatriotes américains, ce n'était pas une émeute. C'était un massacre , a insisté Joe Biden au cours de son allocution, appelant notamment à un moment de silence pour les pères, les mères, les sœurs, les fils et les filles, les amis de Dieu et de Greenwood.

Ils méritent la dignité, et ils méritent notre respect. Que leurs âmes reposent en paix , a-t-il dit, faisant un signe de croix.

Plus de 1200 édifices ont été incendiés pendant le massacre de Tulsa en 1921. Photo : via reuters / Croix-Rouge américaine/Bibliothèque du congrès.

Je suis venu ici pour aider à combler le silence. Parce que dans le silence, les blessures deviennent plus profondes. Et même si cela est douloureux, c'est seulement dans le souvenir que les blessures guérissent , a-t-il déclaré.

Si l'obscurité peut cacher beaucoup de choses, elle n'efface rien , a-t-il soutenu.

Nous ne pouvons pas choisir d'apprendre ce que nous voulons savoir et pas ce que nous devrions savoir. C'est ce que font les grandes nations. Elles font face à leur côté sombre. Une citation de :Joe Biden, président des États-Unis

Liant les discriminations du passé à l'actualité, il a entre autres dénoncé les projets de loi présentés par des républicains de plusieurs États. Selon les démocrates, mais aussi selon plusieurs groupes de défense des minorités ou du droit de vote, ces initiatives législatives restreindront l'accès aux urnes, particulièrement pour les Afro-Américains et les autres minorités.

Joe Biden a annoncé qu'il confiait à la vice-présidente Kamala Harris la responsabilité de diriger les efforts de son administration pour protéger le droit de vote.

Au cours des dernières semaines, la Floride et la Georgie, invoquant l'intégrité des élections, ont promulgué des textes législatifs controversés ciblant notamment le vote par correspondance. Des projets de loi similaires sont à l'étude dans d'autres États, dont le Texas.

Il a également mis l'accent sur des programmes de son administration qui auraient selon lui pour effet de réduire les inégalités entre les Noirs et les Blancs, en aidant par exemple les entrepreneurs de la communauté afro-américaine ou en facilitant l'accession à la propriété.

Il n'a cependant pas annoncé d'actions spécifiques comme le versement de réparations, comme l'ont revendiqué devant le Congrès les trois survivants du massacre en avril et comme le demandent les descendants des victimes.

Il n'a pas davantage acquiescé à la requête de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), une organisation qui lutte contre la discrimination raciale, qui réclame des mesures visant à réduire la dette des prêts étudiants.

Aux yeux de la NAACPNational Association for the Advancement of Colored People et d'autres groupes de défense des droits civiques, les dettes étudiantes constituent l'un des principaux obstacles à la richesse des Noirs.

Arrivé dans la ville en début d'après-midi, le 46e président américain a d'emblée visité le centre culturel de Greenwood, puis a rencontré les trois survivants de la tragédie : Viola Fletcher, Hughes Van Ellis et Lessie Benningfield Randle, âgés entre 101 et 107 ans.

Lundi, Joe Biden avait affirmé que le gouvernement américain devait reconnaître le rôle qu'il a joué dans le fait d'arracher leur richesse et leurs opportunités aux quartiers noirs , dont Greenwood.

Une veillée à la chandelle a eu lieu le 31 mai à Tulsa à l'occasion des commémorations du massacre. Photo : Associated Press / John Locher

Lundi, le maire de Tulsa, George Bynum, a par ailleurs présenté des excuses formelles pour l'incapacité de la municipalité à protéger notre communauté en 1921 .

Les statistiques officielles de l'État font état de 45 morts, mais dans un rapport publié en 2001, une commission de l'Oklahoma traçait un bilan beaucoup plus lourd, estimant que les actes de violence avaient fait entre 100 et 300 morts.

Les effets du massacre se font encore sentir aujourd'hui. Les inégalités entre le nord de la ville, habité majoritairement par des Afro-Américains, et le sud, à majorité blanche, restent marquées.