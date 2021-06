La Ville de Sherbrooke devrait mettre la main sur l'église Sainte-Famille

La Ville a été la seule à soumettre une offre d'achat au conseil de fabrique à la date butoir du 31 mai.

D'importants et coûteux travaux, notamment à la toiture, ont obligé le conseil de fabrique à prendre la décision de vendre. C'est trop cher pour la communauté. La pandémie nous a fait mal. On a perdu des revenus de bingo, de locations de salle, la quête, etc. Ça nous a mis dans le rouge plus vite qu'on pensait, indique l'abbé Daniel Gilbert, curé de l'église Sainte-Famille.

Au total, les travaux sont évalués à plus de 400 000 $. Notre compte est présentement dans le rouge. C'est la communauté voisine qui paye les factures, présentement , ajoute l'abbé Gilbert.

Si le conseil de fabrique approuve la vente, ce qui devrait être fait mardi soir, une trentaine de logements sociaux seront construits dans cette église. On parle principalement de quatre et demi, cinq et demi et six et demi, qui devraient être prêts à l'été 2022.

À ce stade, la bonne nouvelle, c'est qu'une seule offre a été faite. On ne peut pas dire, pour le moment, si elle sera approuvée par la Fabrique et ensuite par l'Archevêché, mais c'est un pas vers la bonne nouvelle. On est assez contents , dit le conseiller municipal et président du conseil d'administration du Parallèle d'habitation, Pierre Avard.

M. Avard a toutefois refusé de dévoiler le montant offert à la Fabrique. Je préférerais qu'on attende avant de sortir les chiffres que tout soit approuvé.

Dimanche dernier, l'archevêque du diocèse de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr, a célébré la dernière messe dans cette église construite en 1963.