Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passera au jaune le 7 juin

Le changement de zone devait initialement avoir lieu d'ici le 14 juin.

Il n'y a eu que cinq nouveaux cas rapportés mardi.

Le passage en zone jaune entraîne plusieurs changements. Les rassemblements intérieurs seront de nouveau permis pour les occupants de deux résidences, avec distanciation et masques. Au restaurant, les occupants de deux résidences pourront être assis à une même table.

Les bars pourront rouvrir leurs portes avec une capacité réduite à 50 %. Comme pour les restaurants, les occupants de deux résidences pourront être à la même table.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les sports d'équipe à l'extérieur permettront des contacts brefs pour des groupes de 12 personnes, par opposition à aucun contact au palier orange. La limite passera à 25 personnes le 11 juin, peu importe le palier d'alerte. Pour les sports et loisirs d'intérieur, la limite passera à 12 personnes, avec pratique sans contact.

Le télétravail deviendra recommandé plutôt qu'obligatoire.

La limite dans les lieux de culte sera de 250 personnes et non seulement 100 comme c'est le cas en zone orange. Pour les funérailles et les mariages, le maximum passera de 25 à 50 personnes. Il sera aussi possible de tenir des activités privées dans un lieu intérieur pour les occupants de deux résidences.

Les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de l'est du Bas-Saint-Laurent sont aussi touchées par le passage au jaune.