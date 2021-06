Beau temps et terrasses : l’Alberta commence sa phase 1 de réouverture

L’Alberta débute mardi sa première phase de réouverture, et donne un petit aperçu de l’été à venir dans la province.

Cette étape 1 du déconfinement prévoit entre autres l’ouverture des terrasses pour les bars et restaurants à capacité limitée. Seulement quatre personnes d’un même foyer peuvent se retrouver à la même table ou trois personnes au maximum pour les gens vivant seuls.

Certains se préparent à ce retour en force des restaurants, et surtout des clients. La propriétaire du Village Pub à Saint-Albert, Jennifer Belcourt, signale que plusieurs établissements cherchent à recruter du personnel en prévision de l'été.

Nous savons que les gens veulent sortir et être avec nous cet été, mais il faut être en mesure de soutenir ce volume , témoigne-t-elle.

Certaines des restrictions allégées le 1er juin: Les salons de coiffure, de tatouage, de bronzage ou de manucure sont ouverts sur rendez-vous.

Les activités physiques ou récréatives extérieures sont permises jusqu’à 10 personnes avec distanciation physique.

Les commerces de détail peuvent augmenter leur achalandage jusqu’à 15 % de leur capacité maximale.

Le directeur général du restaurant Root of Beirut à Edmonton, Ziad Shibluy, se réjouit de reprendre ses activités : On est ravi de rouvrir, on espère seulement que cette fois est la bonne .

Les fermetures et les ouvertures des restaurants décrétées par la province ont placé Ziad Shibluy en difficulté. C'est extrêmement difficile pour les entreprises. Je préfère rester fermé une ou deux semaines de plus quitte à ne jamais le refaire , fait-il savoir.

La deuxième phase dans 10 jours?

L’Alberta base son plan de réouverture en fonction du nombre d’hospitalisations et de vaccinations.

La levée de presque toutes les restrictions sanitaires est prévue pour la fin du mois de juin. Actuellement, la province estime qu’au moins 70 % de la population générale aura reçu sa première dose de vaccin.

Cette façon de procéder n’est pas sans risque selon le médecin aux soins intensifs à Edmonton, Darren Markland. Selon lui, il faut se fier au pourcentage de personnes complètement immunisées avant d’autoriser la levée de restrictions trop rapide.

Toute notre stratégie est basée sur une seule dose de vaccin, mais ça ne marche pas comme ça [...] les variants du virus sont très infectieux, et nécessitent deux doses de vaccin pour s’en protéger. À peu près 10 % de notre population est complètement immunisé.

La deuxième étape de la réouverture de l'Alberta exige que plus de 60 % des Albertains admissibles soient vaccinés, et que moins de 500 personnes soient hospitalisées.

Le gouvernement a déclaré que la phase 2 pourrait être lancée dès le 10 juin, ces deux cibles ayant été atteintes la fin de la semaine dernière.