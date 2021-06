L’est du Bas-Saint-Laurent passera au jaune et l’ouest au orange dès lundi prochain

Québec confirme le changement de palier d’alerte pour les MRC de l’est du Bas-Saint-Laurent et celles de l’ouest du Bas-Saint-Laurent, lundi prochain.

Le premier ministre François Legault a annoncé lors du point de presse mardi que le plan de déconfinement s’accélère étant donné le nombre d’hospitalisations et de décès qui continue de diminuer.

Par conséquent, les MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matapédia et de Matane passent au palier d’alerte jaune le 7 juin. Les MRC MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et Les Basques descendent au palier orange.

Zone orange

Ce passage à un palier d’alerte moins sévère permettra aux restaurants des quatre MRCMunicipalité régionale de comté du KRTB de rouvrir leur salle à manger avec un maximum de deux personnes de bulles différentes par table.

Aussi, les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire retourneront en classe à temps plein et les lieux de culte pourront accueillir un maximum de 100 personnes.

Les salles d’entraînement pourront également recommencer à accueillir des clients.

Zone jaune

Les principaux changements pour le passage en zone jaune sont la possibilité de se réunir à deux bulles familiales à l’intérieur d’une résidence, tout en conservant le port du couvre-visage, la levée du couvre-feu ainsi que la réouverture des bars.

Le port du masque ne sera plus obligatoire en classe pour les élèves du primaire et du secondaire. Il demeure toutefois nécessaire lors des déplacements dans les espaces communs, sur le terrain de l’école et dans le transport scolaire.

Dans les restaurants, les membres de deux bulles familiales différentes pourront être assis à une même table.

Les activités qui réunissent un maximum de 25 joueurs avec de brefs contacts seulement sont permises dans les zones vertes et jaunes. Les équipes sportives peuvent ainsi recommencer dès lundi à jouer un match à l’extérieur. Toutefois, en zone orange, les joueurs auront seulement droit de s’entraîner sur un terrain de soccer avec 12 participants, et ce, dans le respect de la distanciation physique.

Dès lundi, c’est l’ensemble des régions du Québec qui se trouveront alors en zone orange, jaune ou verte.

Par ailleurs, le ministre de la Santé Christian Dubé dévoilera jeudi un calendrier de vaccination anti-COVID qui permettra aux Québécois de devancer l’obtention de leur deuxième rendez-vous.