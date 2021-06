La Côte-Nord passera en zone verte, lundi

En zone verte, Québec autorisera notamment les rassemblements intérieurs privés de moins de 10 personnes et de trois résidences différentes maximum. La distanciation physique et le port du masque seront fortement recommandés.

Jusqu'à 10 personnes pourront aussi s'asseoir à une même table dans les restaurants et les bars.

Les activités de sport et de loisir, y compris les cours et les entraînements guidés, qui rassemblent jusqu’à 50 personnes à l’extérieur et 25 personnes à l’intérieur seront désormais autorisées. La distanciation physique devra être respectée autant que possible. Les rapprochements et les contacts étroits sont toutefois permis, mais le gouvernement recommande de les limiter à 15 minutes par jour.

Les événements ou les rassemblements organisés, comme un mariage, devront regrouper au maximum 50 personnes à l’extérieur ou 25 personnes à l’intérieur.

Lors de son annonce, le premier ministre François Legault a tenu à souligner que même en zone verte, il est important de continuer de respecter certaines consignes sanitaires.

Je rappelle qu’il faut maintenir les mesures sanitaires de base, qu’on doit garder les masques et la distanciation de deux mètres, et ce, tant que nous n’aurons pas tous reçu nos deux doses du vaccin. Avec une seule dose, les personnes vulnérables peuvent être contaminées. Il faut absolument rester prudents , a-t-il déclaré.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été enregistré, mardi, sur la Côte-Nord. Trois cas de la maladie sont actifs dans la région.

