Une tentative de fraude interrompt la vente des cartes de la Sépaq

Un peu avant 11 h, on a pris la décision de suspendre la vente de la carte [...] parce qu’il y a des tentatives de fraude qui ont été constatées par une institution bancaire et les mesures prises à ce moment-là faisaient en sorte qu'il y a des gens dont la carte de crédit n'était plus acceptée par le système de transaction , explique Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec .

Il ajoute que par souci d’équité pour les détenteurs des cartes de crédit visées par la tentative de fraude, la vente en ligne des cartes annuelles a été suspendue jusqu’à ce que le problème soit résolu.

La Sépaq a publié un message sur son site Internet visant à informer les visiteurs que la vente en ligne des cartes annuelles a été interrompue. Photo : Radio-Canada

On va faire tout en notre pouvoir pour que les rangs de priorité qui étaient déjà octroyés au moment de la suspension de la vente soient respectés , assure M. Boivin.

Aucune donnée compromise

La SépaqSociété des établissements de plein air du Québec n’a pas précisé le type de carte visé ni le nom de l’institution bancaire qui a sonné l’alerte.

Le porte-parole précise qu' aucune donnée personnelle ou en lien avec des cartes de crédit n'a été compromise malgré les tentatives qui ont eu lieu .

Au moment d’interrompre la vente en ligne, plus de 50 % des 140 000 cartes annuelles Parcs Nationaux édition Bonjour Québec avaient déjà trouvé preneur.