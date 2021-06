Nouvelles cliniques de vaccination sans rendez-vous au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent lancera huit cliniques sans rendez-vous dès mercredi et jusqu'au 8 juin sur l'ensemble du territoire de la région. Des doses de vaccin de Pfizer-BioNTech seront distribuées pour l'occasion.

Les personnes de 12 ans et plus qui souhaitent recevoir ce vaccin peuvent se présenter lors des dates fixées pour les cliniques sans rendez-vous, dans les sites de vaccination massive des différentes MRC.

Dates des cliniques de vaccination sans rendez-vous (Pfizer-BioNTech) Kamouraska

4 juin 2021 - 8h30 à 16h30

8 juin 2021 - 8h à 20h



Témiscouata

2 juin 2021 - 8h à 20h



Rivière-du-Loup

2 juin 2021 - 8h à 20h

3 juin 2021 - 8h à 20h

7 juin 2021 - 12h à 20h



Les Basques

3 juin 2021 - 12h à 20h

4 juin 2021 - 8h30 à 16h30

8 juin 2021 - 12h à 20h



Rimouski-Neigette

3 juin 2021 - 8h à 20h

7 juin 2021 - 8h à 20h



La Mitis

4 juin 2021 - 8h30 à 16h30

8 juin 2021 - 8h à 20h



La Matanie

4 juin 2021 - 8h30 à 16h30

8 juin 2021 - 8h à 20h La Matapédia

3 juin 2021 - 8h à 20h

4 juin 2021 - 8h30 à 16h30

8 juin 2021 - 8h à 20h

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique aussi, par communiqué, que le taux de Bas-Laurentiens qui ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 atteint maintenant 62,1 %, alors que la moyenne provinciale se situe à 61,3 %.

La semaine dernière, la directrice de la campagne de vaccination COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien, affirmait que ce taux devrait dépasser 80 % dans la région au début de juin, si la cadence de vaccination se maintient.