Aucun nouveau cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Le nombre de cas actifs reste également stable. Trois personnes sont toujours atteintes par la maladie dans la région.

Répartition des cas par MRC : Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 13

Caniapiscau : 14

Haute-Côte-Nord : 63

Manicouagan : 249

Minganie : 22

Sept-Rivières : 209

Inconnue : 1

Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 n’est en cours dans la région.

À l’échelle provinciale, le nombre de nouveau cas diminue une nouvelle fois. La santé publique du Québec recense 208 nouvelles infections à la COVID-19, ainsi que 5 décès supplémentaires.

La vaccination se poursuit

Dans les dernières 24 heures, 258 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19 sur la Côte-Nord. Le nombre total de doses injectées depuis le début de la campagne de vaccination grimpe donc à 77 855.

De plus, de mardi à vendredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord offre de nouvelles cliniques de vaccination sans rendez-vous contre la COVID-19 aux Escoumins, à Forestville, Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles.