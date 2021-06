Les routes du terroir témiscamien à l’intérieur d’une carte interactive

Elle a lancé mardi matin la carte interactive Routes du terroir.

Il s’agit d’une plateforme numérique où sont répertoriés les producteurs agricoles, les agrotransformateurs et les restaurateurs du Témiscamingue.

La préfète Claire Bolduc lors du lancement, le 1er juin Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Une quinzaine d’entreprises sont actuellement inscrites sur un potentiel de 60.

Une ressource est disponible pour accompagner les entreprises dans leur inscription à cet outil technologique.

La promotion de l’achat local passe par une meilleure connaissance des entreprises et des services que ces dernières offrent. À travers cet outil, les résidents et les touristes pourront voir de façon complète ce que les entreprises offrent comme activités, comme produits et pouvoir s’y rendre à travers l’itinéraire qui est disponible et les points de vente pour se procurer des produits , explique l’agente de développement en agriculture et agroalimentaire, Hannatou Tankary.

L'outil est disponible sur le site web Vivre au Témiscamingue. Photo : Capture d'écran

La plateforme interactive est disponible sur le site Webwww.vivreautemiscaming.com  (Nouvelle fenêtre) . 25 000 $ ont été investis pour mettre en valeur les lieux et attraits agricoles du Témiscamingue, dont la moitié proviennent du ministère de l’Agriculture.

La MRC souhaite que les citoyens du Témiscamingue et les visiteurs puissent créer eux-mêmes des parcours gourmands dont les sites ont été géoréférencés.