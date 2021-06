Stéphane Rousseau jouera avec Magalie Lépine-Blondeau dans une nouvelle série

Sans rendez-vous est une série écrite par la scénariste de Trop, Marie-Andrée Labbé, et produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau.

Annoncé en 2019, le tournage de la série a été retardé à cause de la pandémie. La comédie doit arriver sur ICI Tou.tv Extra en 2021-2022.

L'autrice Marie-Andrée Labbé, la comédienne Magalie Lépine-Blondeau et la productrice Fabienne Larouche lors de l'annonce de la série en 2019 Photo : Radio-Canada / Arcouette&Co.

Rachid Badouri, Mylène Mackay, Isabelle Vincent, Mikhaïl Ahooja, Fabiola Nyrva Aladin, Rachel Graton, Stéphane Crête, Luc Guérin, Marie-Ève Beaulieu et Joëlle Paré-Beaulieu complètent la distribution.

L’histoire tourne autour de Sarah, jouée par Magalie Lépine-Blondeau. Cette infirmière-sexologue reprend son travail dans une clinique de santé sexuelle après un congé de trois mois. En pleine crise existentielle et se sentant prisonnière d’une relation malheureuse, Sarah retrouve ses collègues aussi dysfonctionnels et attachants les uns que les autres , précise le communiqué.

Si les personnes qui travaillent à la clinique sont capables de résoudre les problèmes de leur clientèle issue de toutes les sphères de la société, elles éprouvent des difficultés dans leur vie personnelle.

Cette comédie abordera tous les sujets liés à la sexualité : diversité sexuelle et de genre, pratiques sexuelles inusitées, ITSS, contraception, dysfonctions sexuelles, travail du sexe, santé sexuelle du couple et plus.