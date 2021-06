Des doses de Pfizer offertes sans rendez-vous à Jonquière et Chicoutimi

Les personnes qui souhaitent recevoir une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech peuvent obtenir un coupon de vaccination sans rendez-vous mardi, 1er juin, aux sites de Jonquière et de Chicoutimi.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'adresse donc aux personnes qui n'ont pas encore pris de rendez-vous ou qui veulent obtenir leur vaccin plus vite que prévu.

Environ 700 doses au total seront offertes de cette façon cette semaine dans les centres de vaccination de la région. Jeudi, des coupons seront de nouveau distribués à Chicoutimi et Jonquière, puis à Jonquière seulement vendredi, à Alma et La Baie samedi, ainsi qu'à Alma et Dolbeau-Mistassini dimanche.

Par ailleurs, la distribution de coupons pour devancer une deuxième dose du vaccin AstraZeneca se poursuit simultanément. Les personnes qui peuvent devancer cette deuxième dose doivent avoir reçu leur premier avant le 3 avril.

Lundi, plus de 540 personnes ont ainsi reçu leur seconde injection du vaccin AstraZeneca dans la région.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'approche des 200 000 doses de vaccin administrées depuis le début de la campagne de vaccination. Avec les 3311 doses distribuées lundi, le total se situe maintenant à 199 918 doses administrées parmi la population régionale.

Avec les informations de Claude Bouchard