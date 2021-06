Conditions des travailleurs : Metro et IGA auront Demers à l'oeil

Un militant estrien, Claude Dallaire, a lancé un mouvement de boycottage mardi. Il demande aux épiciers et aux restaurateurs de ne plus distribuer les produits Demers tant et aussi longtemps que l'employeur ne changera pas complètement les conditions de vie de ses travailleurs étrangers.

Pour l'instant, les directions des épiceries Sobeys/IGA et Metro n'entendent pas retirer les produits Demers de leurs tablettes. Toutefois, des échanges ont eu lieu avec l'entreprise pour s'assurer que des correctifs soient apportés.

D'ailleurs, la porte-parole de Sobeys/IGA, Anne-Hélène Lavoie, a indiqué à Radio-Canada qu'un représentant se rendra sur place à Saint-Nicéphore pour vérifier l'évolution des travaux qui ont été réalisés jusqu'ici dans les maisons d'hébergement des travailleurs étrangers.

Sobeys/IGA demande également à Demers de fournir un plan visant à apporter les correctifs afin que les lieux respectent les normes sanitaires . La porte-parole a ajouté que Sobeys est préoccupée par cette situation, et exige de tous ses fournisseurs qu'ils assurent des conditions de travail adéquates à leurs travailleurs.

Du côté de Metro, la directrice des communications, Geneviève Grégoire, a indiqué à Radio-Canada suivre la situation de près et qu'un suivi sera fait. Nous nous assurerons que les actions appropriées seront mises en place de leur côté, tel qu’ils l’ont déclaré , a-t-elle indiqué par courriel.

Sur Facebook, certaines épiceries de quartier ont indiqué avoir retiré les produits Demers de leurs tablettes. C'est le cas, notamment, de L'Intermarché Boyer de Montréal.