D'ex-employés de Maxime Blanchette-Joncas prévoient contester leur congédiement

On est sans mot et je suis assez stupéfaite , a déclaré Nancy Gagné, qui a travaillé auprès de six députés dans sa carrière.

L'équipe de M. Blanchette-Joncas avait demandé une augmentation de salaire, mais Mme Gagné ne s'explique pas que cette demande puisse avoir mené à un tel congédiement.

Il ne s'est rien passé de particulier, il n'y a rien eu de grave, il n'y a aucun motif à congédiement. C'est un congédiement vraiment abusif et [qui s'est fait] de façon cavalière. On n'a eu aucun préavis et ça, c'est une obligation légale. Une citation de :Nancy Gagné, ex employée du député Maxime Blanchette-Joncas

On a été convoqués, mes deux autres collègues et moi, à une demi-heure d'intervalle [pour être congédiés], effet immédiat, tous nos accès bloqués, sans dire notre version des faits et sans avertissement , déplore-t-elle.

La semaine dernière, l'un des ex-employés de circonscription, Grégoire Bérubé, disait percevoir l'attitude du député à la demande de ses employés comme un manque de confiance de la part de M. Blanchette-Joncas.

Aujourd'hui, Nancy Gagné affirme étudier les démarches à entreprendre pour contester ce congédiement.

Maxime Blanchette-Joncas a refusé toutes nos demandes d'entrevues à ce sujet. Dans une brève déclaration écrite envoyée la semaine dernière, il mentionne qu'il y a eu un bris de confiance entre ses employés et lui.

Actuellement, il ne reste qu'un seul des cinq employés du député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, soit l'attaché du Témiscouata, qui est en poste depuis deux mois.

De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, affirme ne pas être impliqué dans ce dossier local .

Maxime Blanchette-Joncas ne viendrait certainement pas me dire comment gérer mon personnel de bureau, je serais réticent à lui dire comment gérer le sien , a répondu le chef du parti.

Je sais toutefois, et c'était la seule exigence que j'avais, que ce soit fait avec les ressources humaines de la Chambre des communes qui ont un dossier parfaitement bien documenté, tout est fait dans les règles. Et le reste, je présume qu'il y a des gens qui sont mécontents les uns face aux autres , a ajouté M. Blanchet.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay