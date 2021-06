Fin de l'ordre de rester à la maison en Ontario : qu'est-ce qui changera?

Le 2 juin, à 0 h 01, l’ordre de rester à domicile ainsi que l’état d’urgence seront levés en Ontario. Le frein d’urgence implanté en avril pour arrêter la montée des cas sera réinstauré jusqu’au 14 juin, date non confirmée de la première phase de la réouverture de la province.

Les Ontariens ne doivent pas s’attendre à de grands changements dans leur vie quotidienne avant le 14 juin, puisque le frein d’urgence  (Nouvelle fenêtre) , dans le langage gouvernemental, équivaut au confinement.

Si la majorité des mesures imposées lors du frein d’urgence s’appliqueront, quelques exceptions sont à noter :

Les commerces non essentiels ne pourront pas rouvrir le 2 juin. Il sera toutefois permis de ramasser sa commande sur le trottoir, exactement comme c'était le cas lors des dernières semaines.

Les restrictions de déplacements entre régions, sauf pour les frontières interprovinciales, seront levées.

L’obligation de rester à la maison sera levée.

Les expulsions résidentielles ou évictions reprendront.

Il sera permis de se rendre à son chalet, mais il sera interdit d'accueillir des gens d'un autre ménage à l'intérieur.

Certaines mesures se poursuivront toutefois jusqu’au 16 juin :

Les frontières avec le Québec et le Manitoba restent fermées jusqu’à cette date.

Le camping nocturne restera interdit sur les terres publiques de la Couronne et dans les parcs provinciaux.

Les policiers ontariens auront encore l’autorité de contrôler des particuliers qui ne se plieront pas aux mesures sanitaires.

Continuer de suivre les recommandations

Bien que certaines règles changent, le gouvernement ainsi que la santé publique de l’Ontario demandent aux Ontariens de ne pas modifier leurs comportements pour l’instant.

Le message principal, c’est de ne pas lâcher alors que la vaccination continue. Vous devez encore prendre des précautions en ce moment , a résumé le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, David Williams, lors du point de presse de la santé publique, lundi.

Le Dr Williams demande aux Ontariens de prioriser les activités extérieures, de limiter leurs contacts, de continuer à porter le masque et de garder leurs distances.

Même son de cloche du côté de la santé publique de la région de Peel.

Je crois que c’est nécessaire pour tous nos résidents à Peel, si c’est possible, de continuer de rester à la maison et de continuer à éviter des contacts proches avec des personnes de l’extérieur de votre maison , soutient le médecin hygiéniste de la région, le Dr Lawrence Loh.

Le Dr Loh déconseille d’ailleurs fortement aux résidents de sa région de se rendre dans une autre région, même pour une activité extérieure.

Nous sommes encore dans une situation volatile , explique le Dr Loh.