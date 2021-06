La statue d'un architecte des pensionnats autochtones vandalisée à Toronto

Des graffitis ont été dessinés et des dizaines de paires de chaussures ont été déposées dans la nuit de lundi à mardi sur et autour d'une statue de l'Université Ryerson, à Toronto. Les inscriptions et la mise en scène font référence à la découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

215 , Déterrez-les , Arrêtez le génocide , retour des terres . L'onde de choc venue de la découverte macabre en Colombie-Britannique s'est traduite par le vandalisme de la statue représentant Egerton Ryerson, une figure politique du XIXe siècle en Ontario dont l'héritage est controversé depuis plusieurs années.

C'est la deuxième fois en moins d'un an que cette même statue est recouverte de peinture et de graffitis. En juillet 2020, des manifestants Black Lives Matter avaient jeté de la peinture rose dessus, ainsi que sur deux autres statues de figures historiques critiquées pour leur rôle dans l'esclavage. Trois personnes avaient alors été arrêtées.

Des dizaines de paires de chaussures ont été déposées devant la statue. Photo : Radio-Canada

Fondateur du système d'éducation publique en Ontario, Ryerson a aussi participé à façonner le système canadien des pensionnats autochtones.

Depuis 2017, plusieurs organisations demandent à ce que l'Université Ryerson change de nom et que la statue à son effigie soit retirée du campus.

Contactée par Radio-Canada, l'Université n'avait pas répondu à l'heure de la publication.

La statue d'Egerton Ryerson recouverte de peinture rouge et de graffitis. Photo : Radio-Canada

Dimanche, le président de l'Université, Mohamed Lachemi, avait publié un communiqué en réaction à la découverte des 215 enfants de Kamloops.

Il y a exprimé, au nom de l'Université , ses sympathies , sa douleur et son soutien aux membres de notre communauté autochtone. Alors que nous pleurons pour ces enfants et leurs familles, cette tragédie nous rappelle que nous devons continuer à faire plus et à apprendre davantage.

M. Lachemi a par ailleurs invité son auditoire à porter un chandail orange à la mémoire des victimes. Le drapeau au centre de l'Université a également été baissé pour toute la semaine.