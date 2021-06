L’équipe de football d’Edmonton devient les Elks

L’organisation membre de la Ligue canadienne de football (LCF) avait abandonné son nom en juillet 2020, car il était jugé inapproprié.

Radio-Canada est sensible au choix des mots dans ses articles. À plus forte raison lorsqu’il est question d’utiliser des mots considérés comme des insultes. Il y a longtemps que nous, à Radio-Canada, n'utilisons plus le mot eskimo ou esquimau pour désigner des personnes du peuple inuit.

Cependant, par souci de clarté, et dans le respect de nos Normes et pratiques journalistiques  (Nouvelle fenêtre) , nous avons continué, jusqu'à aujourd'hui, d’utiliser le mot pour parler de l’équipe de football des Eskimos d’Edmonton . L’utilisation du mot est encore pertinente pour expliquer, d’ailleurs, la controverse et l'actualité qui l’entourent.

Nous sommes conscients que l'utilisation du nom de l'équipe d'Edmonton est critiquée, car il est considéré par plusieurs comme étant une insulte raciste. Par respect pour eux, nous avons privilégierons, dans la mesure du possible, des synonymes pour nous référer à l’équipe.