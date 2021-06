Un deuxième Bal Mammouth pour les jeunes du Québec

Cette année encore, l’animation de ce bal virtuel sera assurée par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, qui seront en compagnie de plus de 25 personnalités pour l'occasion. L'événement sera diffusé à Télé-Québec le vendredi 18 juin à 20 h.

Parmi les personnalités invitées, on remarque la présence de Rita Baga, de Simon Boulerice, de Roxane Bruneau, de Charlotte Cardin, de Mathieu Dufour, de Jay Du Temple, de Lara Fabian, de Pierre-Yves Roy-Desmarais, de Richardson Zéphir et de Lunou Zucchini.

Par voie de communiqué, on promet que les jeunes seront à l’honneur dans une soirée éclatée qui leur sera entièrement consacrée. Sketches, chansons, moments cocasses, mais aussi touchants; on passera par toute une gamme d’émotions lors de cette soirée qui se veut unique et mémorable et qui sera ponctuée de prises de parole de jeunes de divers coins du Québec, de Val-d’Or à Sept-Îles en passant par Québec ou Saguenay.

L’avant-bal sera diffusé en direct sur Instagram à 19 h 30. Pour cette partie également, on pourra compter sur la présence de Sarah-Jeanne Labrosse et de Pier-Luc Funk.