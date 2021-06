L’E3 2021 aura son propre gala de remise de prix le 15 juin

Présenté pour la première fois en version virtuelle, le salon de jeux vidéo E3 s’offre aussi son premier gala de remise de prix, l’Official E3 2021 Awards Show, selon ce qu'a annoncé l’Electronic Software Association (ESA) jeudi. L’événement, qui se tiendra le 15 juin, récompensera les jeux vidéo « les plus attendus » présentés durant les quatre jours du salon, c’est-à-dire les jeux qui ont le plus enthousiasmé la communauté.

Les jeux vidéo gagnants seront choisis par des journalistes de différents médias spécialisés tels que GameSpot, IGN, PC Gamer et GameRadar+, rapporte le Hollywood Reporter. Un jeu sera couronné parmi toutes les nouveautés présentées, mais des prix seront aussi remis pour les jeux les plus attendus de chaque développeur ou éditeur présent au salon.

Pour l’événement de cette année, nous collaborons avec les éditeurs et les éditrices des meilleurs médias spécialisés en jeux vidéo pour créer l’E3 2021 Awards Show, qui récompensera les jeux les plus attendus du salon , a affirmé Stanley Pierre-Louis, président et PDG de l’ESA, dans un communiqué. L’événement sera rempli d’annonces excitantes et de dévoilements. Célébrer l’innovation des développeurs et des éditeurs est la façon idéale de conclure l’E3 2021.

L’E3, qui se tiendra virtuellement du 12 au 15 juin, sera animé cette année par le commentateur de sport électronique Alex Goldenboy Mendez, la créatrice de contenu et diffuseuse Jacki Jing et Greg Miller, cofondateur de Kinda Funny, une société de divertissement en ligne.

Plusieurs entreprises ont confirmé leur présence à l’E3 2021, notamment Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Square Enix, Take-Two Interactive, Sega, Bandai Namco Entertainment et Warner Bros. Games. Les studios indépendants Burgos Games, Dreamteck, Ghost Street Games, Hooded Horse, The Sixth Hammer et New Blood Interactive seront également de la partie.