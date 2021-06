Recours collectif pour indemniser les détenus manitobains placés en isolement

La détention de détenus en cellule d'isolement dans les prisons du Manitoba équivaut à de la torture et constitue un châtiment cruel, inhumain et dégradant, selon une action en justice visant à mettre fin à cette pratique.

Le recours collectif vise à obtenir une compensation en dommages et intérêts de la part du gouvernement du Manitoba pour les anciens et actuels détenus qui ont été placés en isolement cellulaire pendant au moins 15 jours consécutifs dans une prison provinciale depuis décembre 1992.

Un donjon à l'intérieur d'une prison

L'isolement cellulaire est un donjon à l'intérieur d'une prison , selon la déclaration déposée le 21 mai devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, à Winnipeg.

Les cellules d'isolement sont souvent plus petites que des places de stationnement et souvent sans fenêtre. Les détenus dorment souvent sur des nattes à même le sol. Les cellules sont souvent couvertes de crasse, de sang et d'excréments , indique la plainte.

Le recours collectif définit l'isolement cellulaire comme la ségrégation dans une pièce ou une zone sans aucun contact humain significatif pendant au moins 22 heures par jour.

La plainte allègue qu'après seulement une courte période d'isolement, la santé physique et mentale de tout prisonnier se détériore. Ces dommages sont souvent irréversibles et auront un effet substantiel et durable .

Réclamer une réforme

Les jeunes détenus et les personnes atteintes d'une maladie mentale grave sont particulièrement vulnérables en raison de leur handicap et de leur âge , indique le document judiciaire. Les personnes appartenant à ces deux catégories sont incluses dans la poursuite si elles ont été placées en isolement pendant une période quelconque dans une prison provinciale.

L'avocat torontois James Sayce affirme que des milliers de personnes ont potentiellement subi un préjudice du fait de leur isolement dans les prisons du Manitoba depuis 1992 Photo : Shelagh Howard Photography

Espérons que cette affaire poussera la province à réformer ses pratiques , a déclaré James Sayce, un avocat torontois en charge du dossier, notant que d'autres provinces et le gouvernement fédéral ont apporté des changements.

Des allégations jamais portées devant le tribunal manitobain

Un porte-parole du ministre de la Justice du Manitoba a publié une déclaration affirmant qu'il ne ferait pas de commentaire car cette affaire est devant les tribunaux .

Des actions collectives concernant le recours à l'isolement cellulaire ont déjà été déposées dans d'autres provinces, comme l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, ainsi que pour des cas impliquant des détenus dans des prisons fédérales.

En avril 2020, une affaire ontarienne s'est soldée par l'octroi de 30 millions de dollars en dommages et intérêts aux détenus.

Préjudice grave et durable selon la plainte

L'un des plaignants, Virgil Charles Gamblin, 32 ans, est décrit dans la plainte comme un homme autochtone né à Norway House et détenu au Centre correctionnel de Le Pas. Le document indique qu'il a été placé en isolement, 22 heures par jour en décembre 2020, et qu'il y était toujours au moment où la poursuite a été déposée, en mai 2021.

La poursuite intentée au Manitoba vise à obtenir une déclaration selon laquelle le recours à l'isolement cellulaire a violé les droits des détenus en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment le droit de ne pas être soumis à un traitement cruel et inusité. Photo : La Presse canadienne

L'autre représentant des plaignants, un homme de 17 ans enfermé au Manitoba Youth Centre, a été placé en isolement pour la première fois à l'âge de 15 ans, selon la plainte.

Il y est allégué qu'il a été détenu en isolement 23 heures par jour pendant près de 40 jours entre le 2 mars et le 8 avril de cette année.

Le document mentionne que les expériences de l'adolescent en isolement ont eu des conséquences émotionnelles et psychologiques dévastatrices .

Ils font preuve d'un réel courage en inscrivant leur nom sur cette demande et en représentant des milliers d'autres personnes qui sont dans la même situation , a déclaré l'avocat torontois James Sayce, qui a déposé le recours collectif.