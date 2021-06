Le bureau de santé de Windsor-Essex nomme une nouvelle PDG

C'est le président du conseil d'administration du bureau de santé, Gary McNamara, qui en a fait l'annonce mardi matin.

Mme Dupuis doit entrer en fonction le 1er juillet, après le départ à la retraite de la PDG actuelle Theresa Marentette.

Elle est très respectée pour ses connaissances et son expertise en matière de santé publique et a été une aide précieuse et un bras droit pour Theresa et le Dr Ahmed au cours des 14 ou 15 derniers mois pour servir la communauté dans le cadre de la pandémie , a indiqué Gary McNamara.

Selon lui, la communauté est par ailleurs redevable au leadership de Mme Marentette tout au long de la pandémie de COVID-19.

Ce sont de grands souliers à remplir, mais Nicole, il n'y a aucun doute, est à la hauteur de la tâche , a-t-il dit.

Theresa Marentette a commencé à travailler au sein du service de santé en 1989 et en est la PDG depuis 2017. Selon elle, Mme Dupuis fera un excellent travail en tant que PDG.