L’Abitibi-Témiscamingue compte un nouveau cas de COVID-19

La personne qui avait été exposée au virus à l’étranger était déjà en quarantaine , peut-on lire dans le bilan du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les trois cas actifs de coronavirus confirmés se trouvent au Témiscamingue, dans la Vallée-de-l’Or et à Rouyn-Noranda.

Frontière entre le Québec et l’Ontario

Les déplacements entre les régions du Québec sont permis, mais le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue rappelle que les visites en Ontario sont interdites.

L’isolement de 14 jours est obligatoire au retour d’un déplacement non essentiel dans la province voisine.

Il est notamment permis de se déplacer pour le travail, donner ou obtenir des soins de santé ou répondre à une assignation pour comparaître devant un tribunal. Ces motifs font partie des exceptions.

Les personnes qui doivent se rendre en Ontario pour prendre l’autobus, le train ou l’avion à destination d’une autre province ou d’un autre pays sont aussi autorisées à le faire.

Clinique de vaccination sans rendez-vous

Plus de 7600 personnes ont reçu une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue (archives). Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Rappelons qu’il est dorénavant possible de recevoir la première dose de vaccin contre la COVID-19 sans prendre de rendez-vous.

Le 9 juin, les personnes âgées de 18 ans et plus à Ville-Marie pourront se rendre au Club de l’âge d’or entre 13 h 30 et 17 h pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Cette semaine, des plages horaires sont aussi dédiées à la vaccination sans rendez-vous à Rouyn-Noranda, La Sarre, Amos et Val-d’Or.

Gymnase Youville de Rouyn-Noranda

1er juin de 10 h 30 à 14 h 30

2 juin de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

4 juin de 9 h à 15 h

Au Centre Jean Coutu Desjardins de La Sarre

2 et 3 juin de 9 h à midi

Au Club de Curling d'Amos

2 et 3 juin de 10 h à 15 h 30

4 juin de 9 h 30 à 12 h 30

5 juin 8 h 30 à 11 h

Au Curling Desjardins du Club sports Belvédère de Val-d'Or

1er juin de 9 h à 16 h