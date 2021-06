Un été fait de grands travaux et de transports collectifs à Montréal

Lors d'une séance d'information tenue mardi avant-midi, l'organisme Mobilité Montréal, rattaché au ministère des Transports, ainsi que la Ville de Montréal elle-même, ont confirmé le lancement de la réfection de l'ouvrage vieux d'un demi-siècle.

Ces travaux, d'abord prévus pour l'été 2020, avaient été reportés en raison de la pandémie. Cette fois, cependant, les automobilistes peuvent s'attendre à des perturbations et à des fermetures de voies.

La première phase des travaux, a précisé Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports, se déroulera cette année avec la mise en place de mesures d'atténuation, soit des voies réservées pour l'autobus et le covoiturage dans l'axe des autoroutes 20 et 25.

Des stationnements incitatifs seront également construits ou agrandis à Boucherville et Beloeil, en plus de la construction de cinq nouveaux quais pour autobus à la station de métro Radisson, dans l'est de Montréal. Cinq nouvelles lignes d'autobus relieront d'ailleurs cette station située sur la ligne verte à autant de stationnements incitatifs sur la Rive-Sud.

À mesure que les travaux – prévus jusqu'en 2024 – progresseront, il faudra tenir compte d'une dizaine de fermetures complètes, en alternance, des voies de circulation sous le fleuve Saint-Laurent, après des entraves partielles de nuit et de fin de semaine.

Réduire les impacts

Sur l'île de Montréal comme telle, la Ville souhaite d'ailleurs poursuivre sa stratégie d'amoindrissement des impacts des chantiers sur la circulation automobile, y compris en multipliant ces fermetures partielles et en permettant la pleine utilisation des voies à l'heure de pointe.

Comme l'a rappelé Philippe Sabourin, porte-parole de l'administration municipale, Montréal avait déjà annoncé, en septembre dernier, quele tiers des chantiers prévus seraient reportés, justement pour réduire l'effet des entraves et de la construction sur la fluidité.

Cette année encore, a-t-il expliqué, la Ville a prévu 50 axes routiers qui viseront à faciliter les déplacements. On ne garantit pas qu'il n'y aura pas de travaux (notamment lors de réparations d'urgence pour des bris, NDLR), mais s'il y en a, on aura des gens sur le terrain pour veiller au grain , a déclaré M. Sabourin.

Parmi ces 50 axes routiers, on comptera notamment les artères principales que sont Sherbrooke, René-Lévesque, Marcel-Laurin, ou encore Papineau.

Toujours dans une perspective de réduction de l'impact des travaux, le stationnement demeurera gratuit dans l'arrondissement Ville-Marie (et donc au centre-ville) durant tous les week-ends, et ce jusqu'à la Fête du travail, a fait savoir M. Sabourin.

Ce dernier n'a pas manqué l'occasion de rappeler que le centre-ville était facilement joignable en transport en commun, que ce soit en autobus ou en métro.