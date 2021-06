Constats pour le non-respect de mesures sanitaires : plusieurs contestations à Sherbrooke

Près de 480 constats d'infraction ont été donnés pour le non-respect des mesures sanitaires dans le district judiciaire de Saint-François d'avril 2020 au 15 mai dernier, selon les données du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Plusieurs personnes contestent ou ont carrément ignoré leur amende.

Les constats ont notamment été remis pour le non-respect du couvre-feu et les rassemblements illégaux à Sherbrooke et dans les municipalités environnantes, dont Coaticook, Magog et East Angus.

Sur les 478 constats totalisant 710 000$, 194 personnes ont plaidé non-coupable, 37 ont avoué leurs torts et 49 constats ont été payés, sans que le personne ne réponde à l'accusation.

De plus, 127 personnes n'ont pas répondu dans un délai légal et 72 réponses sont toujours en attente.

La porte-parole du DPCP, Me Audrey Roy-Cloutier, rappelle qu'à la suite de la remise d’un constat, il y a un délai de 30 jours pour le contester ou y répondre.

Les personnes qui plaident non-coupable seront convoquées au tribunal pour faire entendre leurs arguments devant le juge.

Quant à celles qui ont pris la décision d'ignorer carrément leur constat, elles pourraient avoir de bien mauvaises surprises.

Ces constats ne disparaîtront pas comme par magie parce qu’on les a mis de côté. Le procès aura lieu en l’absence du défendeur, et le juge entendra la preuve de la poursuite. Si la personne est reconnue coupable, elle devra s’acquitter de la somme. Une citation de :Me Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Si la personne ne paie toujours pas son constat, son dossier est transmis au percepteur des amendes.

Il va alors tenter de conclure une entente avec elle, et pourrait prendre d'autres mesures, comme les travaux communautaires, les saisies de revenus et même l'emprisonnement.

Quant aux délais pour les procédures judiciaires liées aux constats pour le non-respect des mesures sanitaires, Me Audrey Roy-Cloutier du DPCP explique que toutes les mesures sont prises pour évaluer les dossiers et les traiter dans des délais raisonnables

Encore plus de constats du Service de police de Sherbrooke

Pour sa part, le Service de police de Sherbrooke évalue avoir remis environ près 1000 constats pour le non-respect du couvre-feu et le même nombre pour les rassemblements illégaux.

Dans le cas de la cour municipale de Sherbrooke, le processus est le même qu'à la Cour du Québec pour la contestation des constats.