Première pelletée de terre en vue de la construction du Stade de soccer de Saguenay

Plusieurs élus, dont la mairesse de Saguenay Josée Néron, le président de la Commission des sports et du plein air Michel Thiffault, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest et le député de Jonquière Sylvain Gaudreault étaient présents pour la première pelletée de terre.

Les travaux, confiés à l’entreprise Honco de Lévis, devraient durer jusqu’à l’été 2022.

Le bâtiment de 23,5 millions de dollars fera une grande place au verre, à l’aluminium et au bois.

Le Stade de soccer de Saguenay comportera aussi des aménagements pour pratiquer d’autres sports tels que la course, le baseball et le football.