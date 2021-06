Le maire se dit satisfait de son passage en politique. Il indique qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie et qu'à 62 ans, il est encore temps pour lui d'essayer de nouvelles choses. La fenêtre d’opportunité diminue de plus en plus pour passer à autre chose , dit-il.

Sylvain Hudon souhaite que plusieurs candidats se manifestent pour le remplacer au conseil municipal. Il estime que la communauté de La Pocatière gagnerait à voir plus de jeunes et de femmes relever ce genre de défi.

Il ajoute que la parité entre les hommes et les femmes au conseil serait plus représentative de la population. Allez chercher de nouvelles personnes pour faire de la politique ce n’est pas évident, avec les médias sociaux et tout [...] les gens sont moins patients envers les élus municipaux, [...] mais il y a plus de positif que de négatif , constate M. Hudon.

Les gens qui sont très très négatifs ont pris le haut du plancher. On a laissé tranquillement glisser ça, c’est pour ça qu’il y a des sorties des deux unions municipales. Une citation de :Sylvain Hudon, maire de La Pocatière

Sylvain Hudon demeurera maire de La Pocatière jusqu'en novembre, soit jusqu'aux prochaines élections, moment où il passera le flambeau. Il affirme aussi qu’il a l’intention de continuer à s’impliquer dans la communauté, mais ne précise pas au sein de quel comité pour le moment.

Avec les informations de Lisa-Marie Bélanger