Le Nouveau-Brunswick paiera les touristes de l’Atlantique

La province a indiqué le 27 mai que le programme serait reconduit et qu’une somme de 4,5 millions de dollars y serait consacrée.

Ce programme, lancé l’été dernier dans le contexte de la pandémie, vise à encourager le tourisme local.

Les personnes du Nouveau-Brunswick, mais également ceux de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, pourront effectuer une demande de remboursement de 20 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 1000 $, pour un maximum de 200 $. Ces dépenses doivent inclure une nuitée payée.

Pour les résidents du Nouveau-Brunswick, les frais doivent avoir été engagés entre le 27 mai et le 31 octobre. Pour ceux des autres provinces, ces dates dépendront de la réouverture des frontières.

Le Nouveau-Brunswick espère accueillir les visiteurs de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador dès le 7 juin, mais cette étape du plan de déconfinement repose sur le taux de vaccination des Néo-Brunswickois.

Soixante-quinze pour cent de ceux-ci devront avoir reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19 avant de permettre le retour de certaines visiteurs de l'extérieur de la province.

Lundi 62,2 % des Néo-Brunswickois admissibles avaient reçu une dose, mais certains doutent que la province parvienne à son objectif d’ici la semaine prochaine.

Nous étudions cette question depuis des mois, mais nous n’étions pas en position de l’offrir quand nos frontières n’étaient pas ouvertes , a indiqué la ministre du Tourisme du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace. On veut inviter nos voisins de nouveau et c’est une façon excitante de le faire.

La ministre ajoute également qu’une campagne de marketing ciblant les touristes de l’extérieur de la province sera lancée d’ici deux semaines.

Une industrie malmenée par la pandémie

Le secteur touristique a été frappé de plein fouet par la COVID-19. La directrice générale de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick, Carol Alderdice, rappelle que les opérateurs touristiques d’un bout à l’autre du pays ont rapporté une baisse de revenus entre 50 et 100 %.

Carol Alderdice, directrice générale de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick. Photo : Autre banques d'images / Carol Alderdice

Ce n’est pas parce qu’on sera assez chanceux pour aller au vert en août, que le secteur touristique sera ok , pointe-t-elle.

Des données démontrent que l’industrie ne se relèvera pas avant 2023-2024. Une citation de :Carol Alderdice, directrice générale de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick

Nous espérons que ça ne sera pas aussi long, mais plusieurs de nos entreprises n’ont pas survécu , évoque-t-elle en mentionnant que cinq membres de son association ont cessé leurs activités au cours de la dernière année.

Son organisme se dit satisfait du renouvellement du programme Explore NB et de son élargissement à plus de touristes. Toutefois, l’association a l’intention de continuer des efforts de lobbying auprès du gouvernement fédéral afin que les subventions salariales et de loyer soient offertes jusqu’à la fin de l’année.

Des incitatifs pour le secteur de la chasse et de la pêche

En avril, le ministère a aussi lancé une campagne de promotion de chasse et pêche pour soutenir les pourvoyeurs du Nouveau-Brunswick.

Le programme prévoit une remise de 20 % sur tous les forfaits de chasse et de pêche vendus par les pourvoyeurs participants. Les excursions doivent avoir lieu entre le 15 avril et le 15 juillet et comprendre au moins deux nuits d’hébergement.

La pêche au saumon occupe une place importante dans l'économie de la Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Selon les données de la province, le secteur touristique crée annuellement entre 30 000 et 40 000 emplois et sa contribution à l’économie est évaluée à 520 000 $.

La ministre Scott Wallace assure que les demandes faites en 2020 ont toutes été traitées et précise que les remboursements seront faits plus rapidement cette année.