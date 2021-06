Sépultures dignes demandées pour des enfants enterrés sous un camping de Brandon

Des membres de la famille de Mme Rattray sont morts dans un pensionnat autochtone de Brandon lorsqu'ils étaient enfants et sont enterrés dans des tombes non marquées, sous ce qui est maintenant un terrain de camping et un parc pour véhicules récréatifs.

Mme Rattray affirme que des mesures immédiates devraient être prises par la Ville de Brandon pour racheter le terrain et protéger la zone.

Ce sont des enfants, ce sont des corps, c'est un lieu de sépulture et personne ne s'en soucie. Le fait que des gens passent leurs vacances sur les corps de nos ancêtres est choquant. Une citation de :Jennifer Rattray

Jennifer Rattray se dit choquée que rien n'ait été fait pour protéger le site où sont enterrés les corps de sa grand-tante et de son oncle. Elle affirme que les corps de plus de 50 enfants ont été découverts en 2019, près du pensionnat autochtone de Brandon. Photo : Jennifer Rattray

54 corps enterrés au camping Turtle Crossing

Jennifer Rattray affirme que des recherches effectuées après 2015 démontrent que les corps de 54 élèves sont enterrés sous ce qui est maintenant le terrain de camping Turtle Crossing, situé au nord-ouest de Brandon, qui était auparavant un établissement scolaire.

L'école a fonctionné de 1895 à 1972, mais les recherches démontrent que le site d'enterrement situé près de la rivière Assiniboine a été utilisé entre 1896 et 1912. La Ville de Brandon a repris le terrain dans les années 1920 et l'a transformé en zone de loisirs et de camping dans les années 1960. Depuis 2001, la zone est un terrain de camping privé.

La Ville de Brandon a vendu un terrain qu'elle n'aurait jamais dû vendre et il lui incombe de racheter ce terrain , a déclaré Mme Rattray. La Ville devrait au moins en faire un endroit calme, où les gens peuvent se recueillir , a-t-elle ajouté.

Le cimetière devait être préservé, selon le maire

La Ville de Brandon était au courant de l'existence d'au moins un cimetière au moment de la vente, et un accord avait été conclu pour que le nouveau propriétaire protège cette zone, selon le maire de Brandon, Rick Chrest.

Une partie de l'accord stipulait que le cimetière devait rester intact, mais les sépultures ont été déplacées et les marques ont été perdues , a déclaré le maire.

Selon lui, le cimetière et les ruines du pensionnat sont sous la responsabilité de la Première Nation Dakota de Sioux Valley. La Ville laisse donc la Première Nation décider de ce qu'il convient de faire à la suite de la découverte du cimetière sur ces terres privées.

Les décombres de l'ancien pensionnat autochtone de Brandon, qui est maintenant le terrain de camping Turtle Crossing (2013). Photo : Gordon Goldsborough/Manitoba Historical Society

Nous ne voulons pas imposer une solution, nous voulons que la Première Nation concernée la prescrive, selon ses pratiques culturelles , a ajouté M. Chrest.

Le maire de Brandon a confirmé que les travaux archéologiques effectués sur le site confirment la présence des restes de plus de 50 enfants, mais il a précisé qu'il ne pouvait pas divulguer les informations relatives à l'enquête.

La Ville est responsable, selon Jennifer Rattray

La cheffe de la Première Nation Dakota de Sioux Valley, Jennifer Bone, a déclaré que la Première Nation publierait un communiqué de presse mardi.

Selon Mme Rattray, il est injuste d’imposer à la Première Nation de trouver une solution à un problème qu'elle n'a pas créé . Mme Ratray souhaite que la Ville rachète immédiatement le terrain et discute ensuite avec la Première Nation sur la manière de procéder.

De plus, selon elle, les enfants enterrés sur le site proviendraient des Premières Nations du nord et du centre du Manitoba, et non de Sioux Valley.

De son côté, le maire de Brandon a déclaré que la Ville ne planifie par racheter le terrain immédiatement. Selon lui, le propriétaire du terrain de camping s'est aussi montré coopératif, mais ce dernier ne prévoit apporter aucun développement à sa propriété.

Jennifer Rattray a déclaré que ce manque d’action est inexcusable. C'est tellement choquant que personne ne s'en soucie , affirme Mme Rattray. Elle se dit perturbée par l'idée que les gens puissent camper sur les tombes de ses ancêtres.

Contacté par téléphone, le propriétaire du terrain de camping a refusé une entrevue, mais a déclaré qu'il n'y avait pas d'espace pour camper sur le cimetière et les ruines.