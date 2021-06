COVID-19 : le Canada recommanderait le mélange des vaccins

Le CCNIComité consultatif national de l'immunisation mettra à jour ses directives aux provinces et territoires dans les prochains jours dans ce sens, selon des sources confidentielles citées par CBC.

Il se base sur les premières recherches menées au Royaume-Uni et en Espagne, qui montrent que la combinaison des vaccins [utilisant une technologie ARNm similaire] est sûre et efficace pour prévenir la COVID-19.

Cette recommandation aura un impact majeur sur le déploiement des vaccins au Canada, les lignes directrices actuelles du CCNIComité consultatif national de l'immunisation stipulant qu'une série de vaccination qui commence avec l'AstraZeneca doit être suivie de la même injection et que les vaccins à ARNm ne doivent pas être utilisés de manière interchangeable.

Ce probable changement des lignes directrices fait suite à la décision de certaines provinces de combiner différents vaccins en raison de problèmes d'approvisionnement en vaccin d’AstraZeneca, mais aussi en raison d’une thrombose, un type rare, mais grave de caillot sanguin qui peut se former après l'injection, appelé thrombocytopénie immunothrombotique induite par le vaccin (TITV).

Selon les dernières données du gouvernement fédéral, plus de 13 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin Pfizer au Canada, contre plus de 3,5 millions pour le vaccin Moderna et plus de 2,1 millions pour le vaccin AstraZeneca au 22 mai.

Alyson Kelvin, professeure adjointe à l'Université Dalhousie et virologue au Centre canadien de vaccinologie et à la Vaccine and Infectious Disease Organization à Saskatoon, a déclaré que les directives étaient appropriées compte tenu des données disponibles.

Mme Kelvin pense que les vaccins Pfizer et Moderna pourraient être échangés efficacement en raison de la similitude entre les données des essais cliniques et les recherches menées dans le monde réel sur les deux vaccins à ARNm.

Je n'ai aucune inquiétude quant au mélange et à l'appariement des deux vaccins, car je connais les composants du vaccin […] Ils sont à peu près sur un pied d'égalité. Une citation de :Alyson Kelvin, virologue au Centre canadien de vaccinologie

Le Dr Zain Chagla, médecin spécialiste des maladies infectieuses au St Joseph's Healthcare Hamilton et professeur associé à l'Université McMaster, est du même avis. Il estime que l'approche proposée par le CCNIComité consultatif national de l'immunisation pour mélanger et assortir les vaccins COVID-19 est raisonnable, compte tenu des données internationales disponibles.

[Pfizer et Moderna] sont tellement interchangeables que je doute qu'il y ait une quelconque différence entre les deux […] Leurs réponses immunitaires devraient être assez similaires. Une citation de :Dr Zain Chagla, médecin spécialiste des maladies infectieuses au St Joseph's Healthcare Hamilton

Modifier les ordonnances relatives aux doses de vaccin

Les responsables de la santé du Manitoba ont déjà annoncé lundi que les résidents qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca peuvent recevoir une deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna s'ils répondent aux critères d'admissibilité provinciaux.

Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique. Photo : Mike McArthur/CBC

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a déclaré lors d'une conférence de presse que les Britanno-Colombiens qui ont reçu une première dose de Moderna ou de Pfizer auront la possibilité de recevoir l'un ou l'autre des vaccins à ARNm comme deuxième dose, et que d'autres directives sont attendues cette semaine concernant AstraZeneca.

Au Québec, les autorités ont annoncé en avril que la province commencerait à administrer des secondes doses à ses résidents les plus vulnérables – même si la seconde dose ne correspond pas à la première.

Une recommandation logique et nécessaire

En entrevue à Tout un matin, André Veillette, immunologiste, membre de l'Institut de recherches cliniques de Montréal et membre du groupe de travail fédéral sur les vaccins contre la COVID-19, pense qu’ on y allait progressivement .

À la lumière [des recherches en Espagne et au Royaume-Uni] et le besoin de vacciner les gens le plus vite possible avec une deuxième dose, le fait que certaines personnes ne veulent pas recevoir l’AstraZeneca, le fait qu’on n’a pas beaucoup de ce vaccin qui s’en vient au cours des prochaines semaines, je pense que c’est une recommandation logique et nécessaire. Une citation de :André Veillette, immunologiste et membre du groupe de travail fédéral sur les vaccins contre la COVID-19

Le mélange de vaccins sûr et efficace, selon les premières recherches

L'étude espagnole à l'origine des recommandations du CCNIComité consultatif national de l'immunisation a analysé les données de 670 volontaires âgés de 18 à 59 ans qui avaient déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, ainsi que 450 volontaires ayant reçu une dose Pfizer.

L'étude a révélé que ceux qui avaient reçu une première dose de vaccin AstraZeneca et une seconde dose de Pfizer présentaient une augmentation des anticorps IgG – que l'on trouve couramment dans le sang et qui jouent un rôle clé dans la création de cellules mémoires qui combattent le virus – qui était 30 à 40 fois plus élevée que dans un groupe témoin qui n'avait reçu qu'une seule dose d'AstraZeneca.

Les résultats de l'étude espagnole ont été annoncés lors d'une conférence de presse le 18 mai et ont également révélé que la présence d'anticorps neutralisants était sept fois plus élevée après une dose de Pfizer – nettement plus qu'après une deuxième dose d'AstraZeneca.

L'étude a également révélé que seulement 1,7 % des participants ont signalé des effets secondaires graves, limités à des maux de tête, des douleurs musculaires et un malaise général.

Les résultats d'une autre étude récente menée au Royaume-Uni, qui a également servi de base aux recommandations du CCNIComité consultatif national de l'immunisation , ont montré que le mélange de différents vaccins COVID-19 pour les deuxièmes doses pouvait augmenter le risque de réactions légères ou modérées telles que fatigue, maux de tête ou fièvre – des symptômes qui pourraient signaler une forte réponse immunitaire.

Les résultats ont été publiés le 12 mai sous forme de correspondance dans la revue médicale The Lancet et proviennent de l'essai vaccinal Com-Cov de l'Oxford Vaccine Group, qui étudie l'utilisation de différentes combinaisons de vaccins COVID-19 approuvés pour la première et la deuxième dose.

