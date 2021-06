L'OMS change la taxonomie des variants du coronavirus

Les variants du coronavirus seront désormais désignés à l'aide de l'alphabet grec, au lieu de codes parfois compliqués composés de lettres et de chiffres aussi bien pour simplifier leur utilisation dans le débat public que pour éviter tout risque de discrimination, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Bien qu'ils aient leurs avantages, ces noms scientifiques peuvent être difficiles à prononcer et à mémoriser, et peuvent conduire à des erreurs , a expliqué l'OMS.

Cette dernière a annoncé cette décision lundi, à la suite de critiques formulées à l'encontre des noms, jugés trop compliqués, donnés par les scientifiques à des différents variants, notamment celui dit sud-africain, dénommé B.1.351, 501Y.V2 et 20H/501Y.V2.

La complexité de ces désignations scientifiques favorise en outre la création d'appellations officieuses, en fonction du pays ou de la région où est apparu un coronavirus donné pour la première fois, avec le risque, selon certains, d'entraîner la stigmatisation de populations entières, voire des tentatives de récupération politique comme lorsque l'ancien président américain Donald Trump parlait de virus chinois .

Les quatre variants du coronavirus considérés comme préoccupants par l'OMS et connus du grand public comme les variants britannique, sud-africain, brésilien et indien ont été rebaptisés, respectivement, Alpha, Beta, Gamma et Delta, selon l'ordre de leur découverte.

Impliqué dans ces débats sur la désignation des variants, le professeur Mark Pallen, spécialiste de génomique et métagénomique bactériennes, a déclaré que la décision de recourir à l’alphabet grec était intervenue après plusieurs mois de délibérations au cours desquelles d'autres possibilités ont été envisagées, tels que les noms de dieux grecs ou des néologismes.

Ces noms étaient toutefois souvent déjà ceux de marques ou d'entreprises.