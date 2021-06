Rio Tinto rencontrera les riverains touchés par l’érosion à Saint-Gédéon

Le maire Émile Hudon affirme que l’entreprise entend rencontrer les citoyens qui ont soulevé de vives inquiétudes au sujet du phénomène.

La compagnie va prendre action avec les citoyens. D’ici la fin juin, il devrait y avoir des rencontres pour le secteur Pointe-du-Lac, comme ils le font chaque année, pour le suivi de la Belle Rivière, indique le maire. Ça nous a satisfaits et on leur a demandé de nous faire un suivi des actions qu’ils vont prendre et des rencontres qu’il y aura.

Des travaux de rechargement de plusieurs millions de dollars ont pourtant été réalisés dans le secteur en 2019, mais l’érosion se poursuit. Rio Tinto juge toutefois que les objectifs de ces travaux ont été atteints.

L'érosion des berges inquiète les riverains à Saint-Gédéon. Photo : Courtoisie : Riverains «En colère»

La compagnie doit encore effectuer des travaux d’adoucissement des talus d’ici le 24 juin.

L’ingénieure au Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, Caroline Jolette, rappelle qu’il faut une certaine période avant de voir l’efficacité de tous ces travaux.

Ce secteur est en période de transition et il est sous observation. Une citation de :Caroline Jolette, ingénieure, Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean

On doit se donner du temps pour atteindre la pleine efficacité de ces interventions, explique-t-elle. On le voit aussi dans les autres secteurs et les autres travaux d’envergure qu’on a faits autour du lac Saint-Jean.

Rio Tinto indique que ce secteur est plus sensible à l’érosion en raison des vents dominants. Des travaux de rechargement seront encore nécessaires, mais ils devraient se faire plus rarement selon la compagnie.