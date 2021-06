La tête des frères Abdullah aurait été mise à prix pour un vol de drogue et d’argent

La tête des deux frères tués par balle, vendredi à Ottawa, aurait été mise à prix par la pègre à la suite d’un important vol d’argent et de drogue survenu en République dominicaine, a appris CBC.

Abdulaziz Abdullah, 34 ans, et Mohamad Abdullah, 27 ans, ont tous deux été abattus vendredi vers 18h30, dans le stationnement d’un centre commercial de la promenade Alta Vista, près de l’avenue Dorion, à Ottawa.

Un troisième frère, Fawaz Abdullah, a aussi été touché lors de la fusillade, mais on ne craint pas pour sa vie. Les policiers croient que les frères n'étaient pas armés au moment des faits.

Selon des informations obtenues par CBC, des associés criminels soupçonnaient Abdulaziz EZ Abdullah et son frère Fawaz César Abdullah d’être les auteurs d'un vol de drogue et d’argent en République dominicaine.

On ne sait pas combien de temps les deux hommes sont restés dans les Caraïbes, mais Abdulaziz Abdullah a été arrêté là-bas et rapatrié à Toronto pour faire face à une accusation de tentative de meurtre en 2020. Il n’y a toutefois pas de lien connu avec l’affaire de vol d’argent et drogue, selon des sources.

Les frères Abdullah ont été reconnus coupables de plusieurs crimes pour lesquels ils ont purgé des peines de prison dans le passé. Ils ont fait face notamment à des accusations de possession d'armes à feu. Ils ont également été arrêtés pour des crimes plus mineurs en lien avec des conflits entre associés. Selon des sources policières, leurs activités criminelles devenaient très organisées.

Le vol survenu en République signifiait un important contrat pour quiconque pouvait exécuter les frères Abdullah, croient les autorités.

De gauche à droite: Ahmed Siyad, 28 ans, de Toronto; Mohamed Shire, 31 ans, de Toronto; et Abdullahi Osman, 29 ans, d'Ottawa. Le Service de police d'Ottawa a lancé un mandat à l'échelle du Canada contre les trois suspects relativement au double homicide survenu le 28 mai dernier sur la promenade Alta Vista. Photo : Service de police d'Ottawa

La police pense qu'Abdullahi Avon Osman, 29 ans, d'Ottawa aurait participé à l’élaboration d’un plan pour exécuter les frères. Il aurait commandité leur assassinat et embauché comme hommes de main Ahmed Baby Dice ou Dice ou Dicey Siyad, 28 ans, et Mohamed Waldo Shire, 31 ans, qui seraient les auteurs de la fusillade.

Les détectives de la division des homicides de la police d'Ottawa ( SPOService de police d'Ottawa ) ont obtenu des mandats d'arrestation pancanadiens pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre contre ces trois hommes qui auraient été impliqués dans la fusillade.

Les policiers ont par ailleurs retrouvé le prétendu véhicule de fuite après la fusillade, stationné dans un sentier du secteur de Kanata sud. La voiture, une Acura blanche, aurait été volée à Toronto, selon des sources.

2e accusation de meurtre pour Abdullahi Osman

C'est la deuxième fois qu’Abdullahi Osman est inculpé dans le cadre d'une enquête pour meurtre à Ottawa. En juin 2015, Osman a été accusé de meurtre au premier degré pour avoir conduit la voiture de fuite lors d’un fusillade dans le sud-est de la capitale fédérale qui a conduit à la mort de Yusuf Ibrahim, 27 ans.

Cette affaire de meurtre a avorté l'année suivante lorsque le ministère public a abandonné les accusations portées contre Osman et le tireur présumé. Il y avait alors eu des inquiétudes quant à la façon dont un témoin dans l'affaire avait été traité par la police.

Vague de violence

Au cours de la dernière semaine, quatre hommes d'Ottawa ont été tués par balle et deux autres ont été blessés.

Le chef du Service de police de la ville d’Ottawa ( SPOService de police d'Ottawa ) Peter Sloly, a indiqué lundi qu'il n'y avait pas de fil conducteur reliant le récent pic des crimes commis avec des armes à feu dans la capitale fédérale.

Les crimes qui se sont produits au cours du week-end, à ce stade, il n'y a aucun lien connu entre eux , a déclaré Peter Sloly.

La police d’Ottawa enquête actuellement sur quatre fusillades survenues depuis mercredi. Le 26 mai dernier, le SPOService de police d'Ottawa a été appelé à se rendre sur l’avenue Palmerston, dans l'est de la ville, à la suite de la fusillade d'un homme de 22 ans qui a été retrouvé mort dans une voiture.

Vendredi soir, la police d'Ottawa a été appelée sur la promenade Alta Vista Drive après que les deux frères Abdullah aient été abattus.

Tôt dimanche matin, un homme de 27 ans a été tué dans un stationnement près des chemins Cyrville et Meadowbrook.

La police enquêtait également sur une autre fusillade survenue sur l'avenue Woodroffe dimanche soir, juste après 19 heures.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC.