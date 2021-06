Les touristes visés par une campagne de recrutement du CISSS de la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord profite du début de la saison touristique pour lancer une nouvelle offensive de recrutement de personnel.

La vie sur le bord de l'eau, les animaux marins, les plages à perte de vue, les grands espaces. C’est ce mode de vie nord-côtier que le centre de santé a l’intention de vendre dans sa campagne de recrutement, qui visera principalement les touristes de passage dans la région.

Dans ce contexte, au micro de l’émission Boréale 138, la chef de recrutement en dotation et stages, Sandra Morin, explique que le centre de santé assurera une présence publicitaire sur le site de Tourisme Côte-Nord, sur des sites de plein air, de location de chalets ou encore d’attraits naturels.

Ce sont ces gens-là que l’on veut accrocher, dit-elle. Pas nécessairement les gens à la recherche d’un emploi, mais les gens qui sortent, qui visitent la Côte-Nord.

Sandra Morin croit aussi que le contexte de la pandémie pourrait contribuer à convaincre les gens de venir travailler sur la Côte-Nord. Pourquoi ne pas profiter du contexte pandémique et du désir des gens de quitter les grandes villes pour s’établir dans les régions comme la Côte-Nord.

On a vécu la pandémie différemment dans la région. Oui, elle nous a affectés, mais on avait des grands espaces pour aller marcher, courir, profiter de l’air. Une citation de : Sandra Morin, chef de recrutement en dotation et stages

Plus de 400 postes à pourvoir

La pénurie de main-d’œuvre est toujours un important défi pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Au-delà de 400 postes sont toujours vacants.

La bonne nouvelle, selon Sandra Morin, c’est que depuis deux ans, le centre de santé cumule un plus grand nombre d’embauches que de départ. Toutefois, le taux de roulement est très élevé au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et Sandra Morin croit qu’il faut poursuivre les efforts de rétention.