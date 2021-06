La réouverture des écoles causerait moins de cas que Doug Ford le laissait croire

C'est le chiffre que Doug Ford citait le 20 mai en point de presse, se montrant hésitant à rouvrir les écoles, qui sont fermées depuis la mi-avril en Ontario. On ne peut pas se permettre d'avoir une hausse de 11 % des [nouveaux] cas en ce moment , disait-il.

Cette prédiction se fondait sur le scénario le plus pessimiste du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques. Selon ces experts qui conseillent le gouvernement Ford, un retour en classe entraînerait une augmentation de 6 % à 11 % des cas.

Toutefois, le groupe d'experts a toujours prôné une réouverture des écoles, affirmant que la situation serait « gérable ».

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, s'est aussi dit en faveur d'un retour en classe après des semaines d'apprentissage en ligne, tout comme de nombreux chefs locaux de santé publique y compris la Dre Eileen de Villa à Toronto et la Dre Vera Etches à Ottawa.

Jeudi dernier, le premier ministre Ford a lancé de brèves consultations publiques sur la question, disant craindre entre autres l'impact du variant indien. Il a aussi affirmé à ce moment-là qu'une réouverture des écoles risquerait d'entraîner 2000 à 4000 cas de COVID-19 au total d'ici juillet, citant de nouvelles projections de modélisation à venir.

Le gouvernement Ford prépare-t-il une volte-face?

L'attachée de presse de Doug Ford, Ivana Yelich, explique à Radio-Canada que M. Ford se fondait jeudi dernier sur des données préliminaires fournies au gouvernement. Elle ajoute qu'aucune nouvelle projection de modélisation ne sera publiée cette semaine.

En fait, si l'on fait le calcul, la projection évoquée par M. Ford de 2000 à 4000 cas de plus en juin à cause de la réouverture des écoles rejoint celle du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques, qui anticipe une hausse des infections de 6 % à 11 % (le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario est actuellement de moins de 1100).

Toutefois, alors que M. Ford mettait l'accent une semaine plus tôt sur le scénario le plus pessimiste, sa lettre de jeudi était plus nuancée.

Mardi, son attachée de presse va encore plus loin en réponse aux questions de Radio-Canada. Je crois que [la hausse des cas liée à la réouverture des écoles] se situerait plus près [de 6 %] , affirme Mme Yelich.

Le premier ministre a promis lundi d'annoncer sa décision quant au reste de l'année scolaire d'ici « un jour ou deux ».

De son côté, le député indépendant Roman Baber incitait les élèves dans les médias sociaux à boycotter leurs cours en ligne mardi matin, afin de faire pression sur le gouvernement Ford en faveur de la réouverture des écoles.