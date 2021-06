L'Université de Windsor a un impact majeur sur la communauté, selon un nouveau rapport

Un rapport évaluant les retombées économiques de l'Université de Windsor conclut que l'établissement a eu « un impact spectaculaire et transformateur sur la région, la province et au niveau national ».

L'étude qui a été menée par la firme KPMG vise à analyser le rôle que joue l'université dans le développement de la communauté ainsi que l'engagement des étudiants dans celle-ci, explique Vincent Georgie, vice-président associé à l'Université de Windsor.

Il s'agit de voir comment nous faisons avancer les choses , précise M. Georgie. C’est vraiment important de mesurer ça et voir de quelle façon on a un impact sur l'économie locale, régionale, et finalement nationale.

Selon le rapport basé sur des données de 2018-2019, l'impact économique total de l'Université de Windsor est estimé à 669 millions de dollars en termes de PIB dans l'ensemble du pays.

Il détermine aussi que l'université a créé 3797 emplois au Canada l'année dernière, principalement au niveau local.

L'établissement a par ailleurs versé 207 millions de dollars en salaires et avantages sociaux aux employés ; une grande partie de ces revenus ayant été dépensés en biens et services dans la communauté, ce qui a créé encore davantage d'emplois localement.

À eux seuls, les étudiants étrangers et non locaux ont dépensé 134 millions de dollars dans la région de Windsor-Essex en une année. Environ un quart des 16 000 étudiants de l'université proviennent de l'international.

Dans l'ensemble, alors que les universités se préparent à relever les défis de l'avenir, l'UWindsor est particulièrement bien placée pour être à l'avant-garde de ces défis , note le rapport dans son résumé. Cela reflète son emplacement unique à une frontière majeure et la profondeur et l'ampleur de sa programmation éducative.

« C’est vraiment important de mesurer ça et voir de quelle façon on a un impact sur l'économie locale, régionale, et finalement nationale », Vincent Georgie, vice-président associé à l'Université de Windsor Photo : Radio-Canada / Pierre Ouelette

L'engagement communautaire

L'étude souligne aussi le rôle communautaire de l'université par le biais d'un certain nombre d'engagements comme des programmes de mentorat au Festival international du film de Windsor, des foires scientifiques pour les jeunes ou des cliniques de soins infirmiers et d'aide juridique.

L'analyse des milliers d'heures de bénévolat effectués chaque année par les étudiants révèle ainsi que la région a bénéficié de 139 000 heures de services de la part d'étudiants de l'École de travail social. En soins infirmiers, c'est un peu plus de 142 000 heures de bénévolat que les étudiants ont donné à la communauté, 30 000 heures pour les futurs diplômés en psychologie.

Ce sont des données très importantes qui montrent comment une organisation comme l’Université de Windsor peut avoir un impact vraiment phénoménal dans son marché. Une citation de :Vincent Georgie, vice-président associé

L'attraction régionale

L'université a par ailleurs attiré 36 000 visiteurs dans la région en un an pour des événements sportifs, des événements d'anciens élèves ou encore la semaine d'orientation.

Les retombées économiques locales de ces rassemblements représentent 30 millions de dollars.

Les universités sont d'énormes moteurs économiques dans les régions où elles opèrent , conclut Vincent Georgie. Je pense qu'il est vraiment important de comprendre l'ampleur de cet impact.

Avec des informations de CBC et Mathieu Cordeau