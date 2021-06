Rouyn-Noranda dépose son projet de verdissement des ruelles du quartier Notre-Dame

Le conseil municipal de Rouyn-Noranda a adopté, lundi soir, la programmation des interventions de son projet de verdissement des rues et ruelles du quartier Notre-Dame.

Ce projet a été mis sur pied à la recommandation de la Santé publique régionale à la suite de la publication de son étude de biosurveillance du quartier situé tout près de la Fonderie Horne.

La conseillère du quartier Noranda, Denise Lavallée, indique que deux phases de travaux auront lieu en 2021 et 2022.

D’abord, on aborde les ruelles. Dans les ruelles, il est question de faire du verdissement, bien sûr, et, au début de l’an prochain, qu’on puisse y mettre un pavage clair pour certaines portions, qui va permettre d’avoir un impact positif sur les îlots de chaleur. [...] Et l’an prochain, le travail va se faire dans les rues de cette partie-là du quartier, à proximité de la Fonderie Horne , explique-t-elle.

Le projet créé par la Ville sera déposé au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

L'entrée de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda (archives). Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

La prochaine étape du projet est le lancement de l'appel d'offres, qui devrait être suivi d'une séance d'information publique.

Pour la Ville de Rouyn-Noranda, c’est une occasion qui nous permet d’ajouter à leur [les résidents] qualité de vie, parce que oui, on travaille sur la question de la réduction de la pollution et des difficultés qui viennent avec ça, mais aussi parce que ça nous permet de réduire les îlots de chaleur , affirme Mme Lavallée.

Le gouvernement finance le projet à la hauteur de 6,5 millions de dollars.