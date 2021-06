Le long rétablissement d’un garçon au pouce tranché par une scie

Les jumeaux Nathan et Nicholas Lewis, de Petitcodiac au Nouveau-Brunswick, sont comme tous les enfants de leur âge qui aiment jouer et découvrir comment les choses fonctionnent.

Ils étaient dans cet état d’esprit à la fin d’avril 2020 lorsqu’ils sont entrés dans le garage où leur père range ses outils. Une scie à ruban a attiré leur attention. Nicholas a proposé de fabriquer un cerf-volant. Nathan a branché la scie et il l’a démarrée.

Leur mère, Cyndy Lewis, était absente au moment des faits. Sa fille adolescente, Jessica, et l’ami de cette dernière, Zachary, étaient présents. Zachary l’a appelé et l’a informé sur un ton de panique que Nathan avait perdu un doigt.

Le monde s’est alors écroulé pour Mme Lewis. Elle se souvient d’avoir dit d’appeler le 911, d’avoir appelé elle-même son pédiatre et d’avoir pris la route de l’Hôpital de Moncton. Elle dit qu’elle y est arrivée avant l’ambulance qui transportait son fils et qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre, ni même si on allait lui permettre d’entrer dans le contexte de la pandémie.

Cyndy Lewis et son fils Nathan à l'Hôpital de Moncton. Le garçon a été hospitalisé pendant presque deux mois. Photo : Gracieuseté/Cyndy Lewis

À l’arrivée de l’ambulance, elle s’attendait à voir son fils en larmes et en état de choc, mais les ambulanciers avaient fait un excellent travail pour le calmer. La première chose que son fils lui a dite, raconte-t-elle, c’est qu’il craignait que son père le gronde.

Dans l’heure suivante, Mme Lewis et son mari Stephen ont rencontré les médecins Brent Howley et Jayson Dool. Leur fils s’est retrouvé sur la table d’opération où les médecins tentaient de réimplanter son pouce sur sa petite main droite.

Les parents attendaient dans une salle pendant des heures. Entre-temps, le personnel les informait régulièrement des progrès de l’opération. Cyndy Lewis souligne que les membres du personnel ne lui ont jamais donné l’impression qu’elle les dérangeait.

Dix heures plus tard, Nathan a été transporté hors de la salle d’opération. Cyndy Lewis affirme qu’elle a d’abord ressenti un immense soulagement parce que le pouce était réimplanté, puis qu’elle s’est posé des questions sur la suite des choses. La famille ne savait pas si le pouce était bel et bien sauvé.

Le choc de la réalité le lendemain

Le lendemain, Nathan était encore alité et sous l’effet de l’anesthésie. Mme Lewis explique qu’elle tentait de lui parler, mais il ne bougeait pas, il ne répondait pas et il ne mangeait pas. Il restait couché comme s’il était une statue.

La pédiatre de la famille est passée ce jour-là et lorsqu’elle a vu Nathan elle a tout de suite recommandé une ergothérapie.

Le pédiatre physiothérapeute Derek Kidd a aidé le petit Nathan à se remettre du choc émotionnel de ses opérations. Le personnel de l'Hôpital de Moncton était «plus que merveilleux», selon la mère du garçon, Cyndy Lewis. Photo : Réseau de santé Horizon

Le jour suivant, tandis que Mme Lewis essayait de stimuler l’intérêt de son fils pour les briques Lego avec lesquelles il aime habituellement jouer, le pédiatre physiothérapeute Derek Kidd est entré dans la chambre.

Selon Cyndy Lewis, le médecin s'est adressé à son fils en disant : Oh, tu construis un camion, un bateau et une roulotte tout en montrant du doigt les assemblages de briques Lego, mais dans le désordre. Nathan, dit-elle, l’a d’abord regardée comme s’il se demandait qui était cet homme, puis il s’est mis à rire.

Le sourire et le rire de son fils étaient chargés d'émotions pour elle. Vous n’en avez aucune idée , dit-elle.

Des sangsues à la rescousse

Plusieurs étapes du rétablissement de son fils ont étonné Cyndy Lewis, particulièrement le traitement avec sangsues médicinales.

Environ deux jours après la première opération, le pouce de Nathan se violaçait. Les médecins ont alors décidé de tenter ce traitement. On espérait que les sangsues stimulent la circulation sanguine et la guérison des nerfs tranchés par la scie.

C’est plutôt remarquable de voir une sangsue se nourrir sur votre enfant , affirme Mme Lewis.

Le petit Nathan a passé de nombreuses heures à jouer avec ses briques Lego, ce qui le distrayait durant sa convalescence. Photo : Réseau de santé Horizon

Durant ce traitement, la famille distrayait le petit garçon avec de nouveaux Lego. Mme Lewis estime avoir dépensé des centaines de dollars pour lui en acheter.

Entre-temps, les sangsues se nourrissaient jusqu’à satiété et se détachaient. Le procédé s’est poursuivi pendant 14 jours consécutifs. L'hôpital a manqué de sangsues, indique Mme Lewis. Il a fallu en faire venir de Saint-Jean, puis de la Californie, dit-elle.

Le pouce temporairement dans l’estomac

Le traitement aux sangsues étant terminé, Nathan a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Il fallait retirer de son pouce des tissus nécrosés.

Les chirurgiens ont ensuite entrepris un autre traitement. Ils ont créé une poche sous la peau du garçon et cousu son pouce dans son estomac pour favoriser la régénération cellulaire.

Nathan est resté ainsi pendant trois semaines, le bras droit enserré contre son abdomen par des bandages.

Le petit garçon a subi ces traitements l’un après l’autre avec l’appui de ses parents et du personnel de l’hôpital qui ne semblait jamais se lasser de le distraire.

Cyndy Lewis dit être reconnaissante envers les employés qui marchaient ou jouaient avec son fils pendant qu’elle prenait une douche. Des médecins qui ne s’occupaient pas de son fils s'arrêtaient quand même pour jouer aux serpents et échelles avec lui, souligne-t-elle. Comment pouvez-vous remercier les gens pour cela , se demande Mme Lewis.

De visites à la fenêtre

Tous ces événements se sont déroulés en pleine pandémie. Seuls les parents du garçon pouvaient le visiter dans sa chambre.

Plusieurs autres personnes voulaient aussi le visiter, dont Jessica et Zachary qui ressentaient des remords parce que l’accident s’était produit tandis qu’ils gardaient les petits jumeaux. Le frère aîné des jumeaux, Devin, voulait aussi le voir.

Nathan recevait des visiteurs à sa fenêtre. Son frère aîné Devin (au centre), sa soeur Jessica (à droite) et l’ami de cette dernière, Zachary (à gauche), ne pouvaient le visiter à l’intérieur à cause de la pandémie. Photo : Réseau de santé Horizon

Les jeunes ont pressé leur visage respectif contre la fenêtre de la chambre de Nathan en lui faisant des signes, des sourires, et en lui envoyant des bises. Il leur montrait ses pansements et ses jouets.

Comme Nathan se portait mieux, les visites pouvaient avoir lieu à l’extérieur. Mais les membres de la famille étaient séparés par une clôture.

Même à distance, ces visites aidaient tout le monde à se remettre du choc émotionnel, explique Cyndy Lewis.

Le retour à la maison

En juin, les médecins ont effectué une nouvelle opération pour retirer le pouce de Nathan de son estomac et constaté que le traitement était couronné de succès.

Nathan a obtenu son congé de l’hôpital. Il a été hospitalisé pendant presque deux mois.

Quelques membres du personnel de l’Hôpital de Moncton qui ont prodigué des soins au petit Nathan se sont rassemblés pour le saluer le jour il a pu rentrer chez lui. Photo : Gracieuseté/Cyndy Lewis

Ces jours-ci, environ un an après l'accident et après de nombreux rendez-vous médicaux, la vie de Nathan est presque de retour à la normale.

Mme Lewis ressent toujours une certaine inquiétude chaque fois que les jumeaux jouent dehors.

Son fils aura besoin d’autres interventions chirurgicales reconstructives en grandissant, mais son pouce est à nouveau fonctionnel. C’était le but de tous ces traitements.

Le petit garçon de six ans est conscient de ses cicatrices, mais il semble à nouveau ressentir la joie de vivre qu’il avait avant l’accident. Il fait même des blagues au sujet de son pouce qui s’était presque échappé .

Cyndy Lewis est heureuse de revoir son fils à nouveau souriant et insouciant, mais elle éprouve toujours un sentiment de culpabilité pour ce que tous ses enfants ont vécu ce jour-là. Elle regrette notamment que sa fille ait dû prodiguer de premiers soins à son frère en son absence.

Mme Lewis ressent par-dessus tout de la gratitude pour les ambulanciers et les employés de l’Hôpital de Moncton. Ils lui ont rendu son fils, souligne-t-elle. Elle ne trouve pas les mots pour exprimer sa reconnaissance envers ces personnes qui ont tant aidé Nathan.